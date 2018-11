El pleno del Ayuntamiento de Palma aprueba por unanimidad instar al Govern y al Parlament a tramitar de forma urgente la Ley del Fuego.

Si no está en marcha antes de que finalice la legislatura, Cort comenzará su tramitación para que los bomberos pasen del actual grupo C subgrupo C2 al grupo C subgrupo C1.

Se trata de una transacción del gobierno a las proposiciones de la oposición.