El Pacte aprueba un presupuesto para 2019 «condicionado por la herencia del pasado»

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este lunes definitivamente los presupuestos del año 2019 con el voto en contra de la oposición. Además, el tripartito rechazó todas las enmiendas presentadas por PP ciudadanos, tanto las parciales como las enmiendas a la totalidad.

El concejal de Hacienda, Adrián García, ha explicado que se trata de los presupuestos con más gasto social desde 2013, con un presupuesto de 68 millones. El presupuesto total asciende a los 417 millones.

El edil ha querido recordar de dónde venimos porque «estos presupuestos son consecuencia de ello». Así, ha expuesto que durante la pasada legislatura el PP acumuló una deuda de más de 200 millones para la cual aprobó un plan de ajuste que acaba en 2022 y que «ha condicionado este presupuesto y los anteriores». Ha añadido que «nosotros solo este año hemos amortizado 70 millones de esa deuda».

Plan de ajuste

El concejal ha insistido en que «tenemos un plan de ajuste que nos limita el gasto, cuando los ingresos son buenos, y tenemos una regla de gasto que también nos limita el gasto y en consecuencia tenemos una situación tan ridícula de tener buenos ingresos, haber destinado 70 millones a amortizar deuda y no poder destinar 5 o 7 millones nuevos de deuda a hacer los proyectos que han quedado fuera». En cualquier caso, García defiende que «sigue siendo un presupuesto social, un presupuesto que recupera los derechos laborales de los trabajadores, con el pago al 100 por ciento de la carrera profesional, y se terminan de ampliar todos los contratos que estaban recortados de la pasada legislatura, como los de viabilidad, de servicio de mantenimiento de escuelas o de movilidad».

Tanto PP como ciudadanos han criticado la posibilidad de que el Ayuntamiento pierda el dinero de los fondos FEDER por falta de ejecutar las inversiones comprometidas. Al respecto, el concejal de Hacienda ha aclarado que este año se han invertido un millón y medio de euros en el plan Edusi para el Litoral Ponent, pero ha vuelto a insistir en las limitaciones que impone la herencia recibida del pasado mandato: «Si el Ayuntamiento se hubiera podido endeudar podría haber acometido todos los proyectos necesarios, pero el plan de ajuste y la regla de gasto nos ha limitado».

Los peores presupuestos, según el PP

La portavoz del grupo popular, Margalida Durán, ha declarado que «hoy se han aprobado los peores presupuestos para esta ciudad, son los presupuestos que los ciudadanos no necesitan en los que se bajan las inversiones un 34 %, que no tienen en cuenta la Ley de Capitalidad y que al final no servirán para lo que deberían servir que es aumentar las inversiones en barriadas y bajar impuestos».

La popular considera «ridículo escuchar casi 4 años después que la excusa es la herencia recibida cuando otros años los presupuesto han aumentado». Lo que es más preocupante, añade, «no se van a realizar inversiones en Palma, menos de 6 millones, y se han cargado su programa estrella que son los presupuestos participativos».

El gobierno que surja de las elecciones del 2019, auguró, «lo pasará bastante mal porque lo que necesita Palma es una mejor limpieza, unas mejores aceras, mejores parques y jardines, más policía de barrio y unas mejores frecuencias de la EMT y con estos presupuestos es imposible».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Josep Lluís Bauzá, ha manifestado durante su comparecencia que «hemos podido contemplar el mundo paralelo del señor García, en el que nos dice que aumentan un 50 % las inversiones en los barrios, pero la realidad es que no hay un plan de inversiones». Bauzá es tajante al asegurar que «la gestión del equipo de gobierno no ha dado los resultados que todo el mundo esperaba, pues esperábamos a estas alturas tener una nueva ciudad que hubiera habido verdaderamente inversiones, pero al final resulta que siempre estamos con la excusa de la herencia recibida y la regla de gasto».

Al alcalde le aseguró que no pondrá ninguna placa, «se quería ir poniendo alguna placa pero no pondrá ni siquiera la de las obras del cementerio porque tampoco estarán acabadas, no habrá acabado ni una sola obra y se irá cómo ha venido». Por tanto, Bauzá considera que «se trata de una legislatura perdida, los ciudadanos lo ven y también nosotros, que vamos a los barrios, la gente se cae, los árboles entran dentro de las casas ... es un desastre y es lo que tendrían que haber remodelado y no lo han hecho y ahora nos vienen con las excusas del pasado». Aquí lo que han hecho, ha dicho para acabar, es «repartirse el presupuesto en tres partes y el PSOE administra el 57,9%, Para, el 22, 1 % y Més el resto, ya lo tienen repartido».