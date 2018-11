Unas tres mil personas se manifiestan en Palma contra la violencia de género

Alrededor de tres mil personas han recorrido el centro de Palma este domingo en la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Mallorca, bajo el lema 'Ens volem vives i lliures de masclisme', con motivo de la conmemoración este 25N del Día Internacional contra la violencia a la mujer.

La concentración ha sido en la Plaza de España de Palma y la marcha ha arrancado con el objetivo de «potenciar y canalizar la lucha feminista» y «movilizarse en rechazo a las violencias machistas este 25 de noviembre».

Alrededor de tres mil personas han participado a lo largo del recorrido, en el que las jóvenes han sido mayoría y en el que no han faltado numerosas autoridades.

Con prendas de color lila y pancartas, han coreado consignas como «ni una menos», «no es no, lo demás es violación», «no queremos ser valientes, queremos estar vivas», «visca la lluita feminista», «no nos morimos, nos matan» y «els carrers seran sempre nostres». «Ni un paso atrás, contra el maltrato, acción directa» y «si tocan a una, nos tocan a todas» han sido otros de los gritos más coreados por las jóvenes en el recorrido desde la Plaza de España hasta el paseo del Borne.

A lo largo del recorrido se ha podido escuchar la batucada de Tambors per la Pau.

Entre las manifestantes se encontraban la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver; la eurodiputada popular Rosa Estarás, y la delegada del Gobierno en Baleares, Rosario Sánchez, quien ha destacado «la importancia del compromiso por la igualdad y de lucha contra la violencia machista». Sánchez ha insistido en «la importancia de la perspectiva de género en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la formación y de la sensibilización».

«Hay que agradecer al movimiento feminista que siempre ha mantenido al llama encendida y nos ha hecho a todos tener conciencia de la importancia de la igualdad y de la consecuencia máxima de la desigualdad que es la violencia machista», ha asegurado la delegada del Gobierno.

Sánchez se ha comprometido a seguir insistiendo en esta línea y ha pedido prudencia y esperar a que finalice la investigación interna de la Policía Nacional en relación con la denuncia que había presentado la mujer asesinada en Palma el 16 de noviembre. También la vicepresidenta Bel Busquets ha recordado a la mujer asesinada, Sacramento Roca, y ha puesto de relieve la importancia del pacto contra las violencias machistas para poder dedicar recursos a la concienciación.

«Las instituciones deben apostar por la lucha contra las violencias machistas pero también cada uno de nosotros como ciudadanos», ha defendido Busquets, que considera esencial comenzar la concienciación contra la violencia desde los colegios e institutos: «Es básico empezar desde pequeños para continuar y escampar esta semilla en todos los sectores de la sociedad».

También han asistido a la manifestación los consellers de Asuntos Sociales y Cooperación, Fina Santiago; de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y de Salud, Patricia Gómez, así como la directora del Instituto de la Mujer IbDona, Rosa Cursach.

Entre las autoridades que han participado en la manifestación estaban también el diputado en el Congreso Pere Joan Pons; el vicepresidente del Consell de Mallorca, Jesús Jurado; la directora insular de Igualdad, Nina Parrón; la concejal de Seguridad Ciudadana de Palma, Angélica Pastor; el concejal de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, Aligi Molina, y el de Urbanismo y Modelo de Ciudad, José Hila, así como representantes de los sindicatos.