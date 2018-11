'Chocho Charla' en Palma: «Nuestras vulvas son una fuente de placer y no nos lo han contado»

La tarde de este viernes, a las 18.00 horas, está teniendo lugar en el Centre Flassaders de Palma la ‘chocho charla’, bajo el título Empoderándonos desde nuestros coños. La encargada de ofrecer este disertación en la que el público también ha tenido su protagonismo, es la psicóloga, terapeuta y sexóloga Isabel Duque (Zaragoza, 1985), conocida en las redes sociales como Psico Woman.

Desde las 16.30 horas de la tarde de este viernes ya había gente haciendo cola y a las 16.50 horas se ha completado el aforo: un total de 150 personas. El objetivo de esta cita es empoderar a las mujeres, además de romper tabúes y eliminar cánones.

Psico Woman ha animado a las asistentes, ya que el público era en su mayoría femenino, a «reconectar con nuestro útero» y ha afirmado que «nuestras vulvas son una fuente de placer y no nos lo han contado». También ha hecho mención a falsos mitos como que, a partir de la menopausia, el deseo no existe, y ha criticado prácticas como «la barbaridad de la reducción de los labios menores».

Bajo el término «coñocimiento» ha querido manifestar que las mujeres deben conocer su vulva y, para hacer más gráfica la explicación, ha acompañado la información con un hombre vestido de vulva y una proyección. Además ha hablado sobre el clítoris y su forma, todo ello con un notable tono humorístico. Isabel Duque ha asegurado que «la eyaculación femenina es posible» y ha enseñado cómo hay que masturbarse para eyacular.

La psicóloga también ha criticado el negocio que se ha creado entorno al sexo. Explica que se han creado productos para lubricar purpurina, cremas para que no huela el flujo vaginal... pero que el «olor es algo natural». También ha hecho mención a los productos de higiene íntima, «porque no son higiénicos y pueden ser tóxicos». Según la experta, en «otras culturas los partos no duelen», y que aquí duele «por el estrés y porque el pensar que vas a sufrir hace que te duela más».

La conferencia se ha desarrollado a puerta cerrada para los medios de comunicación, que solo han podido entrar en los minutos previos al inicio del acto. Ultima Hora ha podido tener acceso al contenido de la charla gracias a la colaboración de una espectadora.