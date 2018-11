La Psico Woman desvelará este viernes en su 'chocho charla' «todo aquello que no nos quisieron contar»

Empoderar a las mujeres, romper tabúes y eliminar cánones. Estos son los objetivos de La Psico Woman, una youtuber que desmonta con sus vídeos los mitos sobre amor, sexo y género. Detrás de esta marca está Isabel Duque (Zaragoza, 1985), psicóloga, terapeuta y sexóloga. Este viernes dará una ‘chocho charla’ en el centre Flasaders bajo el título ‘Empoderándonos desde nuestros coños’, en la que hablará de «todo aquello que no nos quisieron contar».

El título original es ‘Empoderándonos desde nuestros coños’, y Duque explica que «queríamos coger una palabra que normalmente se utiliza en contextos negativos, darle la vuelta y llenarla de poderío».

En cuanto a la polémica del acto, la terapeuta cree que ha habido una «instrumentalización política» y que les ha tocado. Asegura además que no es amiga de usar la polémica para beneficiarse de la audiencia.

En la charla hablará sobre «la anatomía de la vulva desde el conocimiento científico actual, y si hacemos esta actividad es porque la información no llega, y que no llegue no es casualidad: tiene que ver con violencia de género». Explica además que «el autoconocimiento nos hace mucho más libres para poder funcionar mejor en la relación con nosotras mismas y con la sociedad», y que hay todo tipo de tabús respecto al sexo y a los genitales femeninos.

La ‘chocho charla’ tendrá lugar este viernes en el Centre Flassaders (C/ de la Ferreria, 10) y comenzará a las seis de la tarde. El aforo está restringido a 140 personas para evitar incidentes de seguridad, y sólo se permitirá la entrada a los mayores de 16 años. Los interesados en asistir deberán recoger una entrada, que se darán por orden de llegada, a partir de las cinco de la tarde en la taquilla. Sólo se podrá recoger una por persona. La sala abrirá a las 17:45 horas. El Ajuntament activará el servicio ‘TempsXtu’, que posibilitará a las madres con hijos de 3 a 9 años dejarles y disfrutar de la charla.