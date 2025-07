Koldo pide el secuestro judicial de los audios de su esfera personal: «Es una gravísima intromisión a la intimidad»

El exasesor ministerial Koldo García ha pedido al magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo que acuerde el «secuestro judicial cautelar e inmediato» de los audios de sus terminales telefónicos que no tengan relación directa con el procedimiento al considerar que la difusión de notas de voz relacionadas con su «esfera más íntima constituye una gravísima intromisión en su derecho fundamental a la intimidad personal».

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Koldo García se refiere a los mensajes de voz contenidos en los tres teléfonos y una grabadora que le fueron incautados en el registro de su domicilio. Esos dispositivos fueron volcados la pasada semana, desvelando más de 22.000 mensajes de toda índole.

Se trata concretamente de las grabaciones descritas en el auto por el que el magistrado envió a prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio y recogidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señaló como presunto cabecilla de la trama de amaño de adjudicaciones de obra pública.

La representación del exasesor del exministro José Luis Ábalos recuerda que «se ha procedido a facilitar a las partes personadas en la presente causa que lo han solicitado el contenido íntegro de dicho material volcado». «Parte de este material, incluyendo grabaciones de carácter estrictamente privado e íntimo, ajenas por completo al objeto de la investigación judicial, han sido objeto de una filtración masiva y su consiguiente difusión a través de diversos medios de comunicación», lamenta.

Al hilo, su abogada asegura que «esta situación ha propiciado la exposición pública de conversaciones personales y familiares, incluyendo audios de su esfera más íntima, como el momento en que interactúa con su hija menor, lo cual constituye una gravísima intromisión en su derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, así como en la de su entorno más cercano, especialmente la de menores».

Su defensa también lamenta que se hayan publicado audios en los que se da a entender que Koldo García era «perpetrador de violencia de género» hacia mujeres. En una nota de voz contenida en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, una mujer dice -no se especifica a quién---: «Me has pegado. Encima delante del niño, le pegas al niño (*) No te aguanto ni una».

En este contexto, «la realidad de este audio», según su representación, es que Koldo García trabajó durante varios años para una empresa desarrollando, «entre otras labores, la de responsable de seguridad, con el cargo de inspector, coordinando escoltas y vigilantes de seguridad para mujeres víctimas de violencia de género».

«Consecuencia directa de su labor profesional, Koldo García ayudó a más de cincuenta mujeres víctimas de violencia de género, por lo que recibía innumerables audios de mujeres que sufrían violencia machista, solicitando su apoyo o informando de su situación», sostiene.

Al hilo, su defensa asegura que puede aportar la vida laboral de Koldo García para acreditar este extremo o bien, si así lo considera el instructor, «proponer como testigos a mujeres víctimas de violencia de género que en su momento acudieron» a él «en búsqueda de auxilio por haber padecido dicha violencia».