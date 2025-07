El Gobierno enviará 12.000 kilos de alimentos a Gaza para ayudar a paliar la «hambruna inducida»

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España enviará 12.000 kilos de alimentos a Gaza para ayudar a paliar la «hambruna inducida», y que se sumarán a los camiones con ayuda humanitaria española que esperan a cruzar la frontera desde Israel.

En declaraciones a los medios a su llegada a Nueva York, donde este lunes defenderá en la sede de la ONU la solución de los dos Estados para Israel y Palestina, el jefe de la diplomacia española ha anunciado el envío del equivalente a 5.500 raciones de comida a Gaza a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

Albares ha denunciado «la hambruna inducida en Gaza» que se cobra «todos los días» la vida de seres humanos por no tener acceso «a una comida que se apila en las fronteras de Gaza». «100.000 niños, 40.000 de ellos bebés, están en riesgo de muerte en los próximos días», ha detallado.

Por ello, ha destacado la importancia de este envío de comida, que llegará a partir del próximo 1 de agosto a la espera de entrar en la Franja de Gaza, ante «un momento muy difícil para el pueblo palestino». En su opinión, «ha llegado la hora» de actuar y no se puede «esperar a mañana», y se debe hacer «por justicia para el pueblo palestino» y «para garantizar la paz y la seguridad de todos en Oriente Medio», incluido, «por supuesto, Israel».

Con todo, Albares se ha referido en una entrevista e 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, a la Conferencia Internacional de Alto Nivel que se celebra este lunes en la sede de la ONU para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina, y ha reivindicado la necesidad de la solución de los dos Estados.

«Hay un Estado que ya existe que es Israel y nosotros defendemos su existencia, pero falta el otro el Estado de Palestina, que hay que poner en pie», ha aseverado, insistiendo en que la «terrible hambruna inducida» no tendría que ocurrir y que, por lo tanto, esta conferencia «es más importante que nunca para poner en pie» ese Estado palestino.

Preguntado sobre si no tiene poco valor esta reivindicación, dado que no está previsto que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dé algún paso en el reconocimiento de Palestina, el ministro de Exteriores ha admitido que «desde luego» que no hay ningún indicio de que ocurra algo así, pero ha recalcado la importancia de esta conferencia para que sea la comunidad internacional la que reconozca los dos Estados.

«No podemos darle al gobierno de Israel una especie de derecho de veto sobre la existencia o no del Estado de Palestina, sobre si pueden o no pueden comer los niños y los bebés de Gaza, sobre si el pueblo palestino tiene derecho a la paz o no, sobre si los asentamientos ilegales van a seguirse extendiendo en Cisjordania o no. No puede ser que esté en manos del gobierno de Israel decidir cosas como la vida o la muerte de los palestinos», ha afirmado.