El PP endurece su ofensiva contra el PNV: Pretende «lograr beneficios» a cambio de «extorsionar a un presidente débil»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido tiene «indudablemente» más sintonía con Vox que con el PNV, que en su opinión se ha convertido en una formación que pretende «lograr beneficios» a cambio de «extorsionar a un presidente débil», comportándose «igual que Bildu».

Preguntado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, sobre con quién tiene más sintonía el PP, si con el PNV o con Vox, el 'número dos' de los 'populares' ha respondido que «indudablemente con Vox, por supuesto que con Vox», y que con quien tienen más sintonía los jetzales es con «el Partido Socialista y con Podemos».

Tellado ha vuelto a arremeter contra el PNV asegurando que los nacionalistas de Euskadi han engañado a su electorado porque pidieron el voto «a los vascos de centro-derecha» para luego «gobernar con la izquierda» y «desarrollar políticas de izquierdas». Así, ha denunciado que el «entreguismo» de los de Aitor Esteban «al PSOE» es «escandaloso».

«Hoy por hoy, el PNV no son socios de Sánchez, son cómplices de Sánchez y de su corrupción», ha añadido, enfatizando que el PNV «tiene que ser claro con su electorado» porque no cree que «los vascos se sientan cómodos» viendo a los jetzales «comportarse igual que Bildu en el Congreso de los Diputados».

Tellado también se ha referido al pleno celebrado en el Congreso este martes en el que se tumbó el decreto ley antiapagones, asegurando que no fue el PP quien no permitió sacar adelante esta norma, sino que más bien fueron los socios del Gobierno quienes constaron que hay «una mayoría fallida» y que la legislatura «no tiene más futuro».

«El problema no es que no le haya apoyado el PP, el problema es que a Sánchez no le apoyaron sus socios, quien ha tumbado el real decreto antiapagones que no evitará ningún apagón son precisamente Junts, Podemos, e incluso algún diputado de Sumar, de Chunta Aragonesista, que tampoco compartía el texto», ha indicado.

Tellado ha espetado que nadie esperará que el PP salve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que «el problema» es que su mayoría de investidura «es una mayoría fallida, truncada» y que por lo tanto «todo hace prever que esta legislatura no tiene más futuro», solo «el tiempo que Pedro Sánchez decida atrincherarse en el poder».