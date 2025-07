La defensa pregunta qué pruebas puede alterar Cerdán y subraya que no ha habido registro

Los abogados del exdirigente socialista Santos Cerdán han preguntado en el Tribunal Supremo qué pruebas se supone que está intentando destruir cuando el juez no ha acordado ningún registro, y han denunciado que en esta causa se ha pasado de la presunción de inocencia a la «presunción de indecencia».

Con estos y otros argumentos, los letrados del ex número tres del PSOE han solicitado a la Sala de Apelación que excarcele a Santos Cerdán, que se encuentra en prisión preventiva desde el 30 de junio ante el riesgo detectado por el juez de que destruye y altere pruebas.

Los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, según informan a EFE fuentes jurídicas, han preguntado durante la vista de este martes qué pruebas son esas que puede destruir, y han resaltado que, desde que dejó el escaño el 16 junio, ni se ha ordenado un registro ni se le ha requerido el móvil.

Ambos han combatido los argumentos con los que el juez Leopoldo Puente acordó el ingreso en prisión de Cerdán, y lo han hecho con la oposición de la Fiscalía y las acusaciones populares que dirige el PP, que se han opuesto a la excarcelación del investigado, aunque dos de estas acusaciones -Catalunya en Comú y ADADE- se han desligado y han pedido también la libertad.

La defensa de Cerdán ha denunciado una vulneración de la presunción de inocencia de su representado y ha resaltado que lo que hay en el procedimiento es «una presunción de indecencia», a tenor de la solicitud de la UCO de conocer con antelación las visitas que recibe en prisión, incluidas las de sus abogados.

Frente a la supuesta capacidad de Cerdán aducida por el fiscal para influir en los «aún desconocidos» pagadores de supuestos amaños, los abogados han denunciado que Anticorrupción argumenta su petición de prisión en unas «pesquisas generales», prohibidas en la ley, en lugar de concretar qué pruebas se podrían destruir.

Y también han criticado que tildase de «masaje» el interrogatorio de la defensa a Cerdán, al preguntarse, con ironía, si ahora las declaraciones tienen que ser dolorosas, y al recordar que el fiscal tuvo la oportunidad de interrogarle tras su defensa y no lo hizo. En un repaso de la causa desde el día en que Cerdán ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real, su defensa ha subrayado que las sospechas desgranadas por la UCO en el informe que motivó su imputación no han sido corroboradas por ningún elemento, y ha destacado la falta de concreción de los supuestos pagos, amaños o pagadores en una causa en la que no figuran ni los expedientes administrativos de las supuestas adjudicaciones irregulares.

Frente a estas explicaciones, la Fiscalía ha seguido defendiendo que existen motivos para que Cerdán continúe en prisión, dada su capacidad para ocultar pruebas, condicionar a testigos o investigados y su papel «capital» en la supuesta trama en la que también sitúa al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Argumentos que ha secundado el PP, que dirige a las acusaciones populares, y quien ha destacado, en un tono más político, que hasta el PSOE, antiguo partido de Cerdán, se ha desvinculado de su exdirigente. Tras escuchar a las partes, los tres magistrados que componen la Sala deben adoptar una decisión, que plasmará el juez Pablo Llarena en un auto, aunque no tiene fecha para dictarlo.