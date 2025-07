Investigadores del 'caso Montoro' apuntan a una red de empresas pantalla para ocultar pagos incluso fuera de España

Los investigadores del 'caso Montoro' sospechan que Equipo Económico (EE) y sus socios crearon una red de «empresas instrumentales» para ocultar los presuntos beneficios obtenidos a cambio de usar su influencia en el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, para favorecer a determinadas compañías, indicando que el dinero de los supuestos pagos podría haber acabado fuera de España.

Así consta en un informe emitido en diciembre de 2023 por la unidad de Hacienda que da apoyo a la Fiscalía Anticorrupción en unas pesquisas que comenzaron en secreto en 2018 y que han llevado a la imputación de más de una treintena de personas, Montoro incluido, por los presuntos favores políticos a empresas, sobre todo gasísticas, de acuerdo con el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press.

En dicho informe, el fisco plasma que el despacho se creó en 2006 como Montoro y Asociados y dos años después cambió a Equipo Económico. En concreto, se constituyó en 2006 con un capital social de 60.000 euros dividido en 6.000 participaciones con un valor nominal de 10 euros. Entre los socios constaban Montoro, con el máximo porcentaje (un 30 %), y otros seis socios, incluido el ex ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, con un 5 %.

Pronto, el 17 de octubre de 2007, Montoro compró participaciones a otro socio pasando a ostentar un 38 % del capital social. Y, poco después, el 10 de diciembre de 2007, vendió esas 480 participaciones que había adquirido.

A Hacienda le «llama la atención» no solo «el breve lapso de tiempo transcurrido entre la compra y venta de este paquete de participaciones», sino que «en su declaración de IRPF de 2007 no consta venta alguna de acciones o participaciones».

Además, Hacienda refleja que el 15 de abril de 2008 Montoro transmitió 1.080 participaciones de EE a Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos durante el Gobierno de José María Aznar, y 720 a su hermano Ricardo Montoro.

La Agencia Tributaria explica que ninguna de estas operaciones se declaró en IRPF porque «el precio de transmisión de las participaciones de EE era el mismo que el de adquisición (10 euros)», no habiendo, por tanto, ganancia.

Sin embargo, revela que, en un procedimiento de comprobación que hizo al hermano de Montoro por el IRPF de 2012, la propia Hacienda, basándose en las cifras declaradas por la propia sociedad, dedujo que «este valor supondría un precio unitario de venta de 226,96 euros» frente a los 10 euros declarados.

Hacienda añade que «también se dispone del valor otorgado por alguno de los socios de EE en las escrituras de capitulaciones matrimoniales otorgadas en diciembre de 2015», que conducirían a 625 euros por participación social.

Con todo, cree que «los parámetros económico-financieros de la empresa/valor de mercado» indiciariamente «alejarían dicho valor declarado en el IRPF de 10 euros de un precio razonable de venta de las participaciones entre partes independientes».