Rajoy y la rendición de cuentas del 'caso Montoro': «Quien tiene que dar explicaciones es el exministro»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este lunes, al ser preguntada si cree que el expresidente Mariano Rajoy debería ofrecer explicaciones sobre el 'caso Montoro', que esas aclaraciones debe darlas el exministro de Hacienda «en sede judicial» cuando «se le llame».

Además, ha cargado contra el PSOE por intentar usar la imputación de Montoro para que «parezca un empate» sobre corrupción cuando, según ha resaltado, las distancias son «abismales». «Por supuesto que van a intentar que esto parezca que es un empate», ha declarado Muñoz, para añadir que el hecho de que se empiece a decir que «esto equilibra la balanza» supone «insultar la inteligencia de los españoles» dado que los casos que afectan al PSOE son «del Gobierno actual».

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha diferenciado la respuesta del PP y del PSOE ante la corrupción. «Es clave que la gente vea y perciba la diferencia entre unos y otros», ha apostillado, para subrayar que en su partido hay «tolerancia cero contra la corrupción» y defiende que «se investigue absolutamente todo».

Al ser preguntada si cree que Rajoy debe dar explicaciones por lo que están conociendo tras la imputación del exministro y si teme que desmovilice al electorado del PP, Muñoz ha señalado que están en «una primera fase» y ha añadido que «quien tiene que dar explicaciones, sobre todo en sede judicial, cuando se le llame es el señor Montoro».

Dicho esto, ha indicado que, de momento están «en una fase que no es probatoria y que, por tanto, quien tiene que dar explicaciones de todas estas cuestiones que se están investigando» es el exministro de Hacienda. Eso sí, ha admitido que este asunto es «preocupante, evidentemente». «Soy una ciudadana más y cuando leo los periódicos que salen por si ves casos de corrupción, claro que me preocupo. Yo pienso en toda esa gente que no llega a final de mes y enciende el televisor y ve estos casos de corrupción», ha asegurado.

Sin embargo, ha insistido en que hay que ver cómo actúan «cada uno» frente a la corrupción y ha marcado distancias con el PSOE, asegurando que esa formación «atacaría» a los jueces o diría que hay «lawfare». «A mí me parece bien que se investigue y que cuando hay sospechas de corrupción se investigue y que se llegue hasta la condena si es necesario. Y que quien lo haya hecho lo pague», ha enfatizado. Muñoz ha indicado que en el PP «ha podido haber compañeros que han usado al partido y al Gobierno para enriquecerse».

«Y eso, a los primeros a los que nos afecta es a la gente honrada. Y, por lo tanto, yo lo que quiero es que se investigue y que se llegue hasta el final», ha abundado. En este punto, ha criticado que ante los casos corrupción «que están en el presente» la respuesta por parte del Gobierno sea «criticar a los jueces, a los periodistas y a la Guardia Civil que investiga todos estos casos» mientras que «la postura del Partido Popular es que se investigue» y «se llegue hasta el final». «Y si alguien ha cometido delitos, que sea condenado. Yo creo que las distancias son abismales y creo que cualquier ciudadano puede verlas claramente», ha resaltado la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso.

En cuanto a si le consta que ha habido conversaciones del PP con Montoro para pedirle explicaciones y si temen que este caso se convierta en material de ataque político del PSOE, Muñoz ha dicho que a ella no le consta que «haya habido conversaciones» y que lo «desconoce». Dicho esto, se ha mostrado convencida de que este caso será usado por el PSOE contra el PP, máxime cuando, según ha dicho, los socialistas también «atacan» a su partido con «mentiras». «Hemos visto a Pedro Sánchez atacar desde la tribuna a Feijóo con noticias que eran falsas, a sabiendas de que eran falsas, atacando a su pareja, a su familia, a sus hermanos», ha finalizado.