Bravo (PP) desvincula a Alberto Nadal del caso Montoro

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha defendido este lunes que Alberto Nadal, fichado por Alberto Núñez Feijóo para su equipo económico, no tiene relación con las presuntas prácticas corruptas del Ministerio de Hacienda en la etapa de Cristóbal Montoro.

En una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, Bravo ha defendido el «respeto absoluto» que muestra el PP ante las investigaciones judiciales, en comparación con el PSOE que lo que busca es «difamar» al adversario político.

Preguntado por una entrevista de Marcial Dorado en 'El Confidencial' en la que asegura que el PSOE le ofreció dinero para «soltar una bomba contra Feijóo» antes de las elecciones generales, Bravo ha asegurado que lo que prueba es que el partido de Pedro Sánchez lo que intenta es «extorsionar para intentar ataca a un adversario político».

«Yo creo que más que centrarse en la entrevista que se explica por sí sola, creo que lo que sí que conocemos, por desgracia, son las prácticas que viene utilizando el Partido Socialista de intentar obtener información de la manera no más adecuada posible y como un único instrumento, intentar extorsionar o intentar deteriorar o intentar atacar a un adversario político», ha dicho. Por este motivo, Bravo ha afeado al PSOE por basar su política «no en argumentos o propuestas, sino intentando incluso difamar, sacando cosas que saben que son falsas».

El dirigente del PP ha defendido los nombramientos de Feijóo, incluido el de Alberto Nadal como vicesecretario de Economía, ya que «a día de hoy no existe ningún problema que haga dudar sobre la incorporación». «Feijóo estaba en Galicia cuando las actuaciones de Montoro como ministro, yo creo que hay una separación clara porque no tenían vínculo», ha continuado Bravo, reiterando que «ningún cargo» del presidente del PP ha sido imputado o está inmerso en alguna causa judicial «por desempeño de su trabajo» en los 30 años de dedicación a la vida política.

En este sentido, ha destacado de Nadal sus «enormes conocimientos, capacidades y la experiencia acumulada», matizando que tendría que ser él el que, en el caso de que tuviera cualquier sospecha, avisara a Feijóo.

Lo ha dicho al ser preguntado directamente si en Génova han hablado con Alberto Nadal sobre su pasado como alto cargo con Cristóbal Montoro. «Creo que cualquier persona que estemos en esta situación sería al revés, ¿no? Si uno pensase que puede tener una implicación, de manera directa o indirecta, con responsabilidades o sin responsabilidades, lo que haría es comunicarlo al presidente Feijóo» para decirle: «Mira, presidente, yo puedo tener algún problema, creo que no es conveniente que me incorpore a tu equipo; y eso no ha pasado».