«El BOE estaba en venta a los poderosos» con el PP en el Gobierno, según Bolaños

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que la supuesta trama corrupta en la que está investigado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro demuestra que con el PP «el Boletín Oficial del Estado (BOE) estaba en venta a los poderosos».

Félix Bolaños ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de inaugurar este lunes en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) el curso de verano de la Universidad Complutense sobre 'Justicia en España: La mayor transformación en décadas'.

«Respecto al caso Montoro, dejemos trabajar a los tribunales y que avance la investigación judicial, ya que tiene que ser la justicia la que determine los posibles delitos que se hayan cometido», ha comenzado indicando el ministro.

No obstante, ha recalcado: «De ser ciertos, estamos ante hechos muy graves y que nos impactan a todos los que consideramos que la política es un servicio público». «El BOE no estaba al servicio de la ciudadanía, estaba en venta a los poderosos y bien caro que nos sale a todos», ha afirmado Bolaños. Y ha incidido en que, «desde luego, es el Partido Popular en estado puro, recortando a pensionistas, a trabajadores, a mujeres y dando regalos a los poderosos que lo podían pagar; no es que el Gobierno del PP privatizara servicios públicos, que lo hacía, sino que privatizó el propio Gobierno».

El ministro ha insistido en que «era un Gobierno privatizado, creando y aprobando leyes a medida de los poderosos que podían pagarlas».

«Estaríamos ante unos comportamientos gravísimos que hacen avergonzarse a cualquier persona que considere que la política es un servicio público, un servicio a la ciudadanía», ha subrayado.

Bolaños ha sido preguntado por la reacción del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha marcado distancia con Montoro y ha dicho que él en 30 años nunca ha nombrado a nadie que esté implicado en un supuesto caso de corrupción. Al respecto ha señalado: «Lo único que le podemos decir al señor Feijóo y la única pregunta que procede hacerle en este momento es si en Génova 13 siguen teniendo un cartel de 'se vende' porque he visto que quieren derogar la ley de vivienda. ¿Hay algún poderoso detrás?».