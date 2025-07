El Gobierno destinará 40 millones para acoger a menores solicitantes de asilo en Canarias

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Gobierno aprobará mañana una declaración de emergencia por valor de 40 millones de euros y la creación de 1.200 plazas en la península para la acogida de menores migrantes solicitantes de asilo en Canarias.

Así lo ha señalado la ministra en una entrevista en TVE recogida por EFE en la que ha asegurado que el Ejecutivo está cumpliendo «escrupulosamente» el auto del Supremo que ordenó que el Estado se hiciera cargo de estos jóvenes por ser solicitantes de asilo y que «mañana mismo habrá una nueva declaración de emergencia con 40 millones de euros y con 1.200 plazas en la Península».

Además, ha señalado que también mañana el Gobierno tiene previsto reunirse con el Ejecutivo canario para abordar la colaboración entre administraciones.

Sin embargo, Saiz ha subrayado que se trata de menores que no pueden ser trasladados si no es de una manera «absolutamente escrupulosa». Sobre el plante del PP en la Conferencia sectorial de la semana pasada que pretendía tratar los detalles del mecanismo de reubicación de alrededor de 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla, la ministra ha lamentado que este partido está utilizando como «chivo expiatorio» a los menores para intentar erosionar al Gobierno.

«No tienen un modelo de país y por eso lo que hacen con cualquier cuestión tan importante como esta es levantarse, amotinarse, abandonar la Conferencia Sectorial después de que gracias a la mayoría del Congreso salió adelante una modificación del artículo 35 y en lugar de cumplir la ley, llaman a la insumisión», ha denunciado. Saiz ha recordado que 7.000 menores no acompañados ucranianos fueron acogidos en su día por las comunidades autónomas, que «dieron lo mejor de sí mismas para acogerles sin abrir polémicas». «La pregunta que yo haría el PP es cuál es la diferencia ahora con estos cientos de menores no acompañados. ¿Es el color de su piel? Por eso apelo a la responsabilidad y al cumplimiento de la ley».