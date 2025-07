«Es insostenible haber extraído tantas materias en 20 años como en toda la historia de la humanidad»

«Hay que plantearse la reducción inmediatamente porque estamos alcanzando los límites del planeta», advierte la ingeniera química Alicia Valero, una de las mayores expertas en Europa en minerales críticos. Se trata de unos recursos naturales muy limitados, pero altamente demandados, que son imprescindibles para producir cosas ahora tan comunes como baterías, móviles, energías renovables o el desarrollo de la Inteligencia Artificial. China es el país que domina el acceso a estos elementos. «Y para nosotros, al ser tan dependientes, es peligroso», avisa la directora del grupo de Ecología Industrial en el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE). «Estamos alcanzando los límites del planeta», insiste, y durante esta conversación ofrece algunas claves para afrontar esta situación.

Los efectos de la crisis climática, que hasta hace tan poco se veían como un problema a largo plazo, los estamos padeciendo de pleno. ¿Cuándo notaremos en nuestro día a día, en España, la escasez de minerales raros claves para nuestras sociedades de consumo?

Es difícil decir una fecha exacta porque es incierto, pero van llegando cosas, como que Estados Unidos impone aranceles a China y el país asiático responde con que no exportará tierras raras o elementos elementales para desarrollar armamento. En el día a día todavía no lo padecemos directamente, pero durante la pandemia sí que sufrimos la falta de microchips, que estuvo relacionada con esos elementos que están concentrados en ciertos países. Al ser el primer eslabón de los procesos productivos, la economía se paraliza. Los países desarrollados no se han dado cuenta de esto hasta hace poco, pero creo que más pronto que tarde lo notaremos.

¿Es China el país que mejor se ha preparado ante este panorama de escasez?

Por un conflicto pesquero entre China y Japón los chinos limitaron la exportación de tierras raras y al resto de países se dieron cuenta de que podría haber un embargo como ocurrió con el petróleo en los años setenta. Ahí empezaron a aparecer las listas de materias primas críticas. Todo esto tiene que ver con la estrategia china de acaparar la cadena de suministros. Tienen un vasto territorio y una producción minera interesante, pero si no la tienen, compran minas fuera de su país. Controlan grandes extensiones en África, Latinoamérica o Australia; incluso aquí, en Aragón, han entrado de pleno con las fábricas de baterías.

¿Algún otro país puede presumir de tener ese poder?

Hoy por hoy China es la primera nación, más adelantada que Estados Unidos, aunque tengan resquicios del poder armamentístico. Diría que ni de lejos hay otro país que se pueda acerca a la capacidad del gigante asiático en cuanto al dominio de la cadena de producción. Quizás Australia y Canadá podrían llegar a hacerlo. Cuando fui a China quedé fascinada y aterrada en la misma proporción por el tremendo adelanto tecnológico. En las ciudades todos usan coche eléctrico, universidades que solo tienen 10 años de vida ya publican artículos en la prestigiosa revista Nature y crean patentes a miles. Están a años luz. Ahora apuestan por el China first. Primero buscan satisfacer las necesidades de su país y luego las del resto. Y para nosotros, al ser tan dependientes, es peligroso. No tengo formación política, pero veo que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía y no tiene nada que hacer porque China domina la economía.

Algo que ha ocurrido en silencio y que ahora se evidencia.

Han llevado una política de control absoluto de la cadena de suministros y son la fábrica del mundo porque se ha dejado que sea así. Europa y Estados Unidos deslocalizaron toda su industria pesada y contaminante con menor valor añadido a terceros países, como China. Eso nos ha hecho ser más limpios, entre comillas, trasladando las emisiones a otros lugares, y nos apoderamos del mayor valor añadido de la cadena: ser ensambladores. Eso es lo que se hace en las fábricas automovilísticas de España. En mi instituto tenemos investigadores muy buenos de Chile y Nigeria, países muy ricos en recursos sin capacidad de convertirlos en bienes por falta de tecnología. ¿Cómo es posible que un país con grandes reservas de petróleo no tenga diésel? Tienen las materias primas, pero no la capacidad de refinado, y se ven obligados a comprar a precio superior sus propios recursos naturales. Malvenden las catedrales de la naturaleza, como las llamo. Es muy triste; es la maldición de los recursos.

«No hay reservas suficientes para que todo el mundo realice la transición energética que se plantea en Europa», afirmabas hace poco.

Nuestros estudios indicaron que aquí podríamos hacer la transición como la hemos planteado, pero no el resto del mundo porque no hay reservas para todos. Aun así, se está buscando ampliar las reservas, reabriendo minas para que seamos más autosuficientes en la medida que se pueda en litio, cobre, cobalto y otros minerales. Pero insisto: la velocidad a la que se demandan estas materias es tan brutal que no se aguanta. Es insostenible haber extraído tantas materias en 20 años como en toda la historia de la humanidad y que la perspectiva sea seguir en esta línea. Hay que plantearse la reducción inmediatamente porque estamos alcanzando los límites del planeta.

¿Qué hacer?

Precisamente porque soy ingeniera conozco las limitaciones, aunque soy consciente de que se pueden hacer muchas cosas. Y estamos trabajando con la industria, tratando de optimizar, por ejemplo, el uso de materias primas e impulsando la economía circular. Vamos yendo hacia la producción de baterías de ferrofosfato, sin cobalto, que es escaso, aunque siguen teniendo litio (ríe). En el centro en el que investigo estamos para ayudar a las industrias y los gobiernos que quieran reducir su impacto. Cuando se acercan a nosotros buscan el beneficio, está claro, pero lo hacen porque son sensibles a este problema. Con el sector de la automoción trabajábamos desde antes de la crisis de los microchips.

¿Cuáles son los elementos indispensables que podrían agotarse a corto y medio plazo?

Atendiendo a parámetros físicos y de necesidades para desarrollar la transición energética y digital el cobalto, por señalar uno concreto, es escaso y sus reservar a nivel geopolítico están muy concentradas en la zona del Congo. Eso es un problema porque ahí hay conflictos armados y podemos imaginar cómo son los estándares sociales y ambientales. Y ese elemento es vital para las baterías, aunque ya se esté trabajando para que no lo contengan y evitar así esta dependencia. El litio sería otro mineral que destacaría. Es bastante abundante y hay yacimientos que se podrían explotar, pero la demanda será tan brutal por el despliegue de la electrificación, en general, que habrá problemas de suministro. Poner en marcha una mina para extraerlo, además, tarda mucho y no puede hacerse al ritmo que se demanda. Todos los elementos asociados a la fabricación de baterías presentan un problema de suministro identificado. Sin dejar de lado el cobre, que ha sido abundante en comparación con otros minerales, pero para electrificar es necesario. Habiéndolo extraído durante casi toda las historia de la humanidad, los yacimientos ya están identificados y muy explotados. Exprimirlos más incrementa los costes y ya hay señales de escasez.

El declive económico y social no será un evento repentino y dramático, si no más bien será un «colapso largo y aburrido», decía el economista Isidro López. ¿Estamos inmersos en ese proceso?

Sí, y se ven las señales, como que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda o que los bienes básicos se encarezcan. No ha sido de un día para otro, pero ha ocurrido relativamente rápido. A nivel de la vida de la Tierra todo esto es una anécdota. La pregunta es cómo sufriremos esta nueva realidad. Las olas de calor ni medio normales que padecemos o las danas ya son recurrentes. Me da vértigo. Vivimos como si esto no fuera con nosotros. A nivel internacional vemos que la extrema derecha cierra fronteras, expulsa inmigrantes, se acaparan recursos y se empiezan guerras. Esos movimientos están impulsados por la búsqueda de recursos y un cambio de poderes que se me escapa. Lo que habría que hacer es cooperar, tratar de buscar soluciones planetarias. Da mucho miedo. Hay que tratar de revertir la situación, que sabemos que no será como empezamos, pero como mínimo mejorar algo las cosas. Que la ciudadanía sea consciente e impulse un cambio de modelo; las pequeñas iniciativas individuales pueden encender la chispa para replantear nuestro modelo.

Una revisión existencial que para ti pasa por la teoría del decrecimiento: adaptarnos de forma planificada a un mundo de escasez.

Egoístamente, podríamos seguir viviendo así, pero machacando a terceros, que es lo que se está intentando. Debemos racionalizar y ser más respetuosos con lo que usamos, potenciando el transporte público, comprando en el supermercado del barrio que vende productos locales o haciendo agricultura de extensión. No hay que reinventar nada. Volver a las raíces es volver al futuro. Siempre pongo como ejemplo la ingeniería del botijo, que es maravilloso porque el agua se conserva fría gracias al material del que está hecho, que suda y la refrigera. Solo requiere un único material fácilmente reparable y encima crea sentimiento de comunidad porque todos bebemos del mimo botijo. Esa filosofía se sustituyó por latas de refrescos y botellas de plástico. Hay que volver al sentido común sin renunciar a los avances tecnológicos. Hasta hace nada cada generación vivió mejor que la anterior, pero ya no va a ser así, y encima estamos inmersos en el tecnooptimismo. Se hace complicado convencer de que debemos replantarnos, pero mantengo la esperanza.