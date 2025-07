CCOO y UGT tildan de «fracaso» posponer a septiembre la reducción de la jornada laboral

Los sindicatos CCOO y UGT han tildado de «fracaso» que el Gobierno haya decidido posponer la votación sobre el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral a septiembre y han exigido a Junts que decida de qué lado quiere estar, si de la «mayoría social catalana» o de los «lobbies».

Así lo han asegurado este miércoles los secretarios generales CCOO y UGT de Cataluña, Belén López y Camil Ros, respectivamente, en la concentración frente a Foment del Treball, en Barcelona, para reclamar la reducción de jornada laboral y la negociación de los convenios colectivos, que ha congregado a 2.500 personas, según los organizadores, y a 1.000, a juicio de la Guardia Urbana.

«Pasar a septiembre la aprobación de la aceptación a trámite de la reducción de la jornada laboral para nosotros es un fracaso y, por tanto, es un suspenso tanto para el Gobierno como para la mayoría de investidura y para Junts, por no aprovechar el tiempo», ha manifestado Ros.

El líder de UGT ha asegurado que «en esta época de convulsión política» todo el mundo decía que lo que se tenía que hacer ante la situación era «era continuar con la legislatura, especialmente con las cuestiones de agenda social», por lo que enviar esta cuestión al mes de septiembre «es un error».

Por su parte, Belén López ha subrayado que «no puede ser que con la excusa y con la coartada de la reducción de jornada ahora hayan vuelto a pegar una patada hacia adelante diciendo que en septiembre se volverá a llevar al Congreso». «Nosotros no entendemos este bloqueo, no entendemos esta patada para adelante, y también exigimos a las fuerzas políticas de derechas, en particular a Junts, que se sitúe del lado de quien quiere estar», ha sentenciado.

Por ello, le ha preguntado a la formación independentista si quiere estar al lado «de la mayoría social catalana, de los trabajadores y trabajadoras que quieren vivir mejor, o al lado de los 'lobbies' que están haciendo acumulación insolidaria de beneficios».

Además, López ha asegurado que las patronales luchan «por tierra, mar y aire» contra la reducción por ley de la jornada laboral, puesto que defienden que sea algo que se negocie a través de los convenios colectivos, aunque el sindicato considera que luego eso no se cumple.

«Nosotros les decimos: 'completamente de acuerdo, ponedlo en los convenios colectivos y lo firmamos todos', pero no es verdad, porque por un lado nos dicen esto, pero por otro no quieren sentarse a negociar», ha denunciado. También, ha afirmado que la patronal considera, sobre la cuestión del absentismo, que la gente «no va a trabajar porque no quiere, que se cogen 'bajaciones' y estas cosas», cuando únicamente se trata «del ejercicio de los derechos de las personas trabajadoras».