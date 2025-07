Junts llama a un frente independentista sobre financiación: «Son ustedes los campeones de hacer promesas e incumplirlas»

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha llamado a tejer un «frente común» independentista para lograr la «plena soberanía fiscal» de Cataluña, mientras que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a esta formación no poner obstáculos ante el nuevo modelo de financiación.

En la sesión de control al Govern que tiene lugar este miércoles en la cámara catalana, Batet ha asegurado que Illa ha «incumplido» el principal acuerdo de investidura sellado con ERC: «Son ustedes los campeones de hacer promesas e incumplirlas», ha afirmado. Ha asegurado, en relación con el resultado de la Comisión Bilateral del lunes, que si Illa no logra ahora «imponerse» a las reticencias de dirigentes del PSOE «nunca tendrá la credibilidad» para hacerlo en el futuro. Batet también ha recordado que ERC hizo a Illa president con un «sí vigilante y exigente» y ha defendido que este partido debería ahora dejar de apoyarle y sumarse al «frente común» que él ha planteado esta mañana.

Illa ha defendido que el cerrado el lunes es «un buen acuerdo» y ha preguntado a Junts, cuyos votos serán necesarios para avalar los cambios legislativos que se planteen en el Congreso: «Ustedes, ¿qué harán? ¿Ayudarán u obstaculizarán?». En su segundo turno de respuesta, tras elevar Batet el tono de sus críticas y acusar al PSC de ser «el campeón de los incumplimientos», Illa ha arremetido contra Junts. «El resultado que su formación política puede ofrecer a Cataluña es lamentable», ha dicho tras afirmar que los avances producidos mientras ha gobernado Junts en carpetas como Rodalies, la ampliación de El Prat, la defensa del catalán o la financiación equivalen a «cero». Illa ha añadido: «Ustedes venían de la tradición del 'más vale pájaro en mano' y se han quedado sin 'pájaro', sin 'mano', sin norte y sin sur».

Durante la sesión de control a los consellers, el diputado de Junts Antoni Castellà ha interpelado a la titular de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y ha reclamado al PSC que «recupere el espíritu» del expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall. «Le hago una propuesta solemne de ir todos juntos, 33 diputados plantados en Madrid (la suma de PSC, Junts y ERC) y no aprobar ningún presupuesto hasta que no recuperemos los impuestos de los catalanes», ha verbalizado. Romero, en su respuesta, ha deseado que Junts «ayude a modificar leyes» en el Congreso para materializar el acuerdo en financiación sellado este lunes: «Con 33 diputados no hacemos nada, necesitamos más complicidades».

Por su parte el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este miércoles que no habrá presupuestos ni en Cataluña ni el conjunto de España si el Gobierno «no cumple con sus compromisos en materia de recaudación fiscal, y en particular, en la cuestión del IRPF, y también respecto al modelo de financiación».

Así lo ha asegurado en una atención a la prensa ante la sede de Foment del Treball, en Barcelona, donde CCOO y UGT han convocado una concentración para reclamar la reducción de la jornada laboral y la negociación de los convenios colectivos. «No habrá presupuestos ni en Cataluña ni en el Estado español hasta que el Partido Socialista y el Gobierno cumplan con sus compromisos en materia de recaudación fiscal y, en particular, en la cuestión del IRPF, y también respecto al modelo de financiación», ha manifestado.

El presidente de ERC ha añadido que «no puede haber compromisos futuros si el Partido Socialista y el Gobierno español incumplen los presentes». «No tiene ningún sentido negociar unos presupuestos si el PSOE y el Gobierno impiden que Cataluña disponga de aquello que necesita y de aquello que merece», ha expresado Junqueras, que también ha asegurado que el modelo de financiación está caducado «desde hace más de 11 años».