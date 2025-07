Garriga (Vox): «Hay que ser conscientes que Pedro Sánchez no va a caer»

El secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, ha afirmado este viernes que no cree que la actual legislatura en el Estado termine antes de tiempo, con fecha final en 2027: «Hay que ser conscientes que Pedro Sánchez no va a caer».

«Se va a agarrar en el poder, entre otras cosas, porque está dispuesto a hacer absolutamente todo a Junts, a Esquerra, a Bildu y al PNV», ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, explicando que no considera que una moción de censura al dirigente socialista prospere por los cuatro diputados que faltan para tirarla adelante entre su formación y el PP.

No obstante, ha hecho un llamamiento al resto de diputados para contribuir a un eventual adelanto electoral y ha expresado que a Vox les «da igual» quién la presente y quien sea el candidato de esa moción de censura. Preguntado por la comisión bilateral Gobierno-Generalitat sobre la financiación singular para Cataluña que tendrá lugar el próximo lunes, ha asegurado que Sánchez «se arrodillará políticamente» para conceder absolutamente todo al separatismo, textualmente, como cree que históricamente también lo ha hecho el Partido Popular.

«Si hoy hay menos estado en Cataluña y el separatismo tiene más competencias y mayor capacidad de control político, es porque el PSOE se ha rendido absolutamente a todo. Y no tengo dudas de que, si de Sánchez depende, concederá el referéndum sobre la independencia y cederá, por supuesto, la cesión del 100 % de los impuestos», ha dicho. Ha aseverado que el PP no quiere gobernar con su formación en España porque «saben lo que implicaría», ejemplificándolo en, en sus palabras, la deportación masiva de personas en situación irregular o de aquellas personas que no se quieran adaptar y convivir según las costumbres y usos de los españoles.