Abascal reta a Armengol a borrar del diario de sesiones sus lazos con Aldama y la presidenta le tacha de «cobarde»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado este miércoles a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a borrar del diario de sesiones sus «mentiras» sobre el presunto conseguidor de la trama 'Koldo', Víctor de Aldama, y esta le ha tildado de «cobarde» por «atacarla» cuando desde su puesto no se puede defender.

En la sesión de la mañana, Armengol había informado a Abascal, al término de su réplica a la primera comparecencia de Pedro Sánchez, de que se retirarían del diario de sesiones los «insultos» y las imputaciones de delitos formuladas contra el presidente, al que el líder de Vox llamó «indecente, corrupto y traidor», entre otras lindezas. Además, ha pedido al líder de Vox «no confundir libertad de expresión con mala educación».

Abascal ha insistido en el asunto y al finalizar su réplica en el segundo debate del día ha retado a Armengol a «borrar del diario de sesiones» que «mintió al Congreso diciendo que no conocía a Aldama y todos hemos leído los mensajes que se enviaban» y ha pedido su dimisión. Armengol admitió el martes en el Senado un encuentro con el empresario en el marco de un encuentro con el CEO de Air Europa, pero dijo que no mintió al negarlo porque dice que no lo recordaba.

La presidenta del Congreso le ha llamado «cobarde» y le ha asegurado que queda «retratado» al dirigirse «a la única persona que no puede defenderse en el Pleno», por su cargo. No ha añadido más, alegando que «siempre guarda la institucionalidad».

Rufián defiende la institucionalidad

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha entrado al trapo para afear a Abascal y al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, la «valentía» y la «chulería» con Armengol, «la única persona con acta de diputada que no puede defenderse». «Degradan la institución», ha lamentado.

Además, ha asegurado que las personas de izquierdas valoran las instituciones, en su caso las catalanas, porque «en muchas ocasiones» es «lo único» que pueden legar a sus hijos. «Unas buenas instituciones democráticas, dignas, decentes, limpias, no degradadas», ha hecho hincapié. «Quizá lo hacen (Abascal y Feijóo) porque tienen otras cosas mucho más valiosas que legar a sus hijos e hijas, como propiedades y riqueza», ha zanjado.