Sánchez resalta el «genocidio» de Israel y Feijóo le llama «farsante» por un pacto de rearme que no cumplirá

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que España no va a permitir que la indiferencia, la equidistancia o el mero cálculo político de algunos «nos haga cómplices del mayor genocidio que ha presenciado este siglo», en referencia a los ataques de Israel sobre Gaza.

Sánchez, que ha comparecido en el Congreso en un segundo pleno este miércoles para dar cuenta de la cumbre de la OTAN en La Haya, el último Consejo Europeo y la Cumbre de Financiación para el Desarrollo de Sevilla, ha afirmado que lo que está haciendo el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza y también en Cisjordania es una infamia que será recordada en los libros de historia «como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI».

Ha recordado que en el Consejo Europeo del pasado 26 de junio solicitó la suspensión inmediata del acuerdo de asociación de la UE con Israel porque no puede ser socio de la Unión Europea «quien pisotea sus principios fundacionales, ni quien usa el hambre y la guerra para aniquilar a un Estado legítimo».

Ahora, el 15 de julio, se reunirá el Consejo de Asuntos Exteriores de los 27 para abordar esta cuestión de Gaza y en el que la alta representante debe presentar nuevas medidas, y Sánchez espera, según ha señalado, que sean adecuadas porque Gaza, «evidentemente, no puede esperar más y el Gobierno de España tampoco». Por eso, ha dicho que «lo que se le recrimina a Putin en Ucrania no se le debe permitir a Netanyahu en Palestina» criticando que Europa no esté haciendo lo suficiente para frenar al primer ministro israelí.

A su vez el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado «farsante» este miércoles al jefe del Gobierno por haber firmado en la última cumbre de la OTAN un acuerdo de rearme que dice que no va a cumplir, lo que, a su juicio, ha supuesto su «mayor ridículo internacional desde hace años». Feijóo lo ha apuntado así al intervenir en el pleno sobre política internacional en el Congreso, en el que ha arremetido contra la actuación de Sánchez en La Haya, donde los 32 Estados de la OTAN alcanzaron el compromiso de rearme, sin que conste que España discrepase, ha añadido.

«Si usted no lo puede cumplir, ¿para qué lo firmó?», le ha reprochado Feijóo a Sánchez, tras considerar que «a los dos minutos» de rubricarlo ya dijo que no lo va a cumplir. En ese sentido, ha agregado: «Esto no lo hace un líder ni lo hace un gobernante, lo hace un farsante. Y eso es lo que usted es dentro y fuera de España. Y nos ha recordado bastante a sus socios que se dicen 'antiotan'».

Feijóo ha dicho que Sánchez creyó ir a La Haya como «líder de una revuelta progresista y antibelicista», pero solo consiguió hacer su «mayor ridículo internacional desde hace años», porque España firmó «los mismos compromisos que los demás aliados» y «ni siquiera consta que discrepase». Como «el menos leal de los 32 Estados que conforman la OTAN» y «el nuevo villano de la alianza» ha calificado el presidente del PP al secretario general del PSOE, para añadir que «va por ahí diciendo 'no' al gasto» militar, pero está aprobando en España «el mayor incremento en gasto en defensa de la historia de España».