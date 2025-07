Bildu ve insuficiente las medidas de Sánchez y urge cambios profundos contra la corrupción

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha considerado este miércoles insuficientes las medidas contra la corrupción propuestas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha urgido a acometer cambios profundos y tajantes para acabar con ella.

En el pleno sobre la corrupción, Aizpurua ha advertido a Sánchez de que la crisis de legitimidad, credibilidad y confianza provocada por el caso Koldo es «muy grave» y puede abrir la puerta «de par en par» a la regresión en libertades y derechos para los trabajadores. «Esto es lo que nos preocupa», ha recalcado la diputada vasca, que ha asegurado que no harán como «muchos» que buscan sacar rédito electoral y partidista de esta crisis y ha pedido a Sánchez medidas tajantes para asegurar que las tramas corruptas no se han extendido ni extenderán ni en su partido ni en su Gobierno.

Según ha recalcado, esa es su responsabilidad como secretario general del PSOE, pero como presidente del Gobierno debe acometer también cambios profundos que acaben con la corrupción «estructural y sistémica» en todas sus versiones: política, económica, judicial y policial. «Queremos contundencia con todos, caiga quien caiga», ha dicho.

Ha subrayado que «si la corrupción es estructural, estructural debe ser la respuesta», tras lo que ha advertido de los intentos de la derecha para «hundir» al Gobierno y acabar con la mayoría parlamentaria que le sustenta. Para la diputada, esta crisis es una oportunidad para levantar las «fallas democráticas» impuestas por el régimen del 78 y, por eso, cree que lo que está en juego ya no es la supervivencia del Gobierno o la legislatura. «Lo que está en juego es si nos dirigimos hacia un ciclo político en clave recentralizadora, reaccionaria y antisocial o abrimos algo nuevo que ofrezca un horizonte democrático plurinacional y social», ha insistido.

Pero, ante esta disyuntiva, ha puntualizado que no vale con decir que lo que viene es peor y con sostener una mayoría social como la actual con el argumento de que vienen el PP y Vox. Según la portavoz, esa fase ya ha concluido y ahora se necesita un nuevo propósito no solo para avanzar en esta legislatura, sino para asentar las bases de las siguientes, que ha resumido en un proyecto «democrático, popular y plurinacional que afronte de forma estructural la corrupción y que promueva mayorías sociales». Aizpurua ha tenido también palabras para el PP, cuyo cordón sanitario ha valorado como un «honor», y ha afirmado que los populares no tienen ninguna legitimidad para presentarse como alternativa. «Tengo claro que por Euskal Herria ni pasaron ni pasarán», ha concluido.