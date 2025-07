Junts advierte a Sánchez: «Está en la prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que antes del supuesto caso de corrupción de Santos Cerdán ya «estaba en la prórroga» en relación a su formación y le ha advertido de que ese tiempo extra «no dura toda la legislatura».

En su intervención durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por el caso Koldo, Nogueras ha dicho que Junts no votará a favor de «ninguna ley que sirva para maquillar toda la porquería y miseria que supura por muchas de las instituciones del Estado español» y ha criticado duramente la «decadencia» del PSOE y el PP, incapaces de romper «las costuras del traje de la transición» al «bloquear» reformas estructurales y profundas.

Nogueras ha afeado a Sánchez que no haya dedicado «ni una sola palabra» a los «jueces corruptos» y ha subrayado que los escándalos de corrupción «hoy de los socialistas y ayer del PP» son consecuencia de no haber llevado a cabo esas reformas. «El problema de fondo es este, señor Sánchez, y mientras no lo enfrenten, estarán condenados a repetir cíclicamente estos episodios», ha añadido. Además ha echado en cara tanto al PSOE como al PP generar un clima «irrespirable» en España y pactar entre ellos para evitar que Junts pueda gobernar en el Ayuntamiento de Barcelona.

En esa línea, ha apuntado que el Gobierno «ha cruzado tantas líneas rojas» que su palabra «hoy tiene muy poco valor».

«Nosotros no hemos venido a tomar cerveza, a hacer amigos, a dar estabilidad a ningún gobierno español, estamos aquí para defender a Cataluña», ha aseverado Nogueras, quien ha insistido en que el compromiso del partido de Carles Puigdemont, no es con el Ejecutivo español sino con los catalanes. Así, ha remachado que Junts no está en el Congreso «para sostener esta farsa»: «Estaba usted en la prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura».