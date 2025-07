Díaz exige a Sánchez que cambie el rumbo: «Gobernar no es resistir, es transformar»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles en el pleno extraordinario del Congreso sobre corrupción que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es «honrado», pero le ha pedido que cambie «el rumbo» porque «gobernar no es resistir» sino «transformar» con medidas. Díaz, que ha intervenido en este pleno en nombre del grupo Sumar, ha dicho que sabe que Sánchez es «honrado» pero ha señalado que la ciudadanía progresista está «angustiada por la corrupción» y «porque no quiere que gobiernen las derechas» en España.

«Así que, señor presidente, le pido que avancemos porque no queremos que gobiernen ellos», ha añadido en alusión a PP y Vox Por ello, ha pedido a Sánchez que no mire para otro lado y corrija con sus medidas, diez de las cuales ya propuso Sumar y ha aceptado el presidente del Gobierno, el «inmenso déficit democrático» y la «tragedia nacional» que asegura que es la corrupción. «Llevamos tiempo diciendo que hay que cuidar el Gobierno de coalición progresista. Y este cuidado no se hace con gestos, se hace publicando buenas noticias en el Boletín Oficial del Estado», ha declarado Díaz, que ha acudido al pleno un día después de la muerte de su padre, en cuyo nombre asegura que habla porque «no querría jamás que gobernaran las derechas» en España.

La vicepresidenta, que ha calificado este pleno como uno de los más importantes de los últimos tiempos, ya que afirma que el futuro del país depende de lo que se resuelva en él, ha pedido a Sánchez un «cambio de rumbo decidido» para volver a ganar con hechos, no con palabras. Y ha agradecido al presidente del Gobierno que diez de las quince medidas que ha anunciado contra la corrupción sean propuestas de Sumar. Una de estas medidas es la creación de una agencia de lucha contra la corrupción, una iniciativa que registró Sumar como proposición de ley en el Congreso y que Díaz asegura que llevarán al siguiente pleno para votar su toma en consideración, con la confianza de que contarán con el respaldo del PSOE.

Pero la vicepresidenta segunda ha reclamado también a Sánchez un «giro social» a la legislatura y dejar de «bloquear» medidas en este sentido, como el estatuto del becario, avances en vivienda o la retribución de al menos cuatro semanas del permiso parental para el cuidado de sus hijos menores de 8 años. «La semana que viene, presidente, presentaremos el ministro Bustinduy y yo misma esto en el Consejo de Ministros. Esperamos el compromiso de los votos del PSOE para sacarlo adelante», ha dicho sobre esta última medida.

En medio de varias interrupciones por parte de la bancada del PP, que han gritado a Díaz «cómplice», y con llamadas de atención para pedir silencio por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición ha insistido a Sánchez en su petición de «resetear la legislatura». «Este Gobierno, señor presidente, es una de las pocas luces que quedan. Yo, señorías, no voy a permitir que esta luz se apague. El espacio político al que pertenezco no va a permitir que esta luz se apague», ha subrayado.

Y se ha dirigido también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha reprochado que en su intervención no haya hecho «ni una sola propuesta para regenerar democráticamente España» y no haya pedido perdón por los casos de corrupción de su partido. Vestida de blanco, como mucha de las diputadas de Sumar, Díaz ha pedido disculpas tras su intervención porque se va a ausentar del pleno, donde ha recibido el pésame por la muerte de su padre por parte de Sánchez, Feijóo y otros diputados.