Abascal (Vox) niega que quiera deportar a ocho millones de inmigrantes: «No sabemos cuántos son»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha negado que quiera deportar a ocho millones de inmigrantes, incluidos sus hijos, y ha subrayado que Vox no ha dicho el número de los que deberían ser expulsados, «simplemente porque no lo sabemos».

Abascal ha hecho estas afirmaciones en un mensaje en la red social X en respuesta a las «mentiras» que, según el líder de Vox, se han publicado sobre la política migratoria del partido tras una rueda de prensa de su portavoz de Asuntos de Interior, Samuel Vázquez, y la diputada Rocío de Meer este lunes en la sede del partido.

Vázquez apuntó a las repatriaciones «masivas» y la «remigración» como la solución «menos mala» al aumento de la inmigración y De Meer se refirió a ocho millones de personas, -«más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta a la segunda generación»-, que han llegado en un muy corto periodo de tiempo y de diferentes orígenes.

«Están nerviosos. Ya están mintiendo y manipulando otra vez. Vox no ha dicho el número de los que deben ser deportados. Simplemente porque no lo sabemos», ha recalcado Abascal este martes.

Ha señalado que Vox pretende expulsar a todos los que hayan venido a delinquir o vivir del esfuerzo de los demás, pretendan imponer una religión «extraña», maltraten o menosprecien a las mujeres y todos los menores inmigrantes no acompañados, porque «tienen que estar con sus padres».

«No sabemos cuántos son. Cuando lleguemos al Gobierno lo sabremos. Y se irán todos», ha subrayado el líder de Vox, convencido de que los primeros en celebrarlo, junto a los españoles, serán los inmigrantes legales que cumplen las normas y respetan al país que les acoge.

«¡MENTIRA! Yo no he dicho que había que expulsar 8 millones. Hay que expulsar los que haga falta para que ni una sola familia española más tenga que llorar el no haberlo hecho», ha asegurado también la propia De Meer en otro mensaje en X.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en una entrevista en la Cope recogida por EFE en la que ha señalado que lo que su compañera de bancada puso este lunes de relieve fue una aproximación en cuanto a las cifras de la evolución de la inmigración en España de los años 90 a la actualidad, en la que se ha incrementado «considerablemente».

Ha recalcado que Vox defiende desde hace años la inmigración tiene que ser «legal, ordenada, de acuerdo a un contexto económico, pero también social y cultural».

«Nos sorprende muchísimo que determinados medios o determinados partidos se escandalicen por estas medidas y no se escandalicen por lo que estamos viendo en nuestras calles», ha señalado Millán.

La portavoz ha incidido además en que Vox no se «inventa» nada nuevo de lo que está proponiendo: «esto es algo que dice la propia ley de extranjería y que dice nuestro ordenamiento jurídico» y que el Gobierno ha convertido en «papel mojado» con su política de puertas abiertas.