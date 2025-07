Page dice vivir la etapa con menos crítica interna en el PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Page, ha asegurado que esta es la etapa con menos crítica interna que ha vivido en más de 40 años en el PSOE, y ha recordado que ni Felipe González o Joaquín Almunia tuvieron «miedo» a la discusión en un Comité Federal.

En declaraciones a los medios este lunes en Uña (Cuenca) y tras la celebración del Comité Federal del PSOE el pasado sábado, García-Page ha afirmado que lleva en el PSOE desde los 16 años y esta es la vez en la que menos crítica ha escuchado en su vida.

Ha recordado que «a Felipe González no le vi tener miedo a que le discutieran en un Comité Federal; ni a Almunia... nadie lo tenía», y ha añadido que «no digo que Pedro Sánchez lo tenga, pero algunos de sus ministros...»

Page ha apuntado que no hay que tener miedo a la crítica. «Yo le tendría miedo a Koldo y gente como esa, pero no a los que podamos discrepar», ha dicho.

El también secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha ha lamentado que «algunos tienen tantas ganas de dar una impresión de fortaleza que no se han dado cuenta de que transmiten la sensación de que, a poco que una sola piedra se mueva, se tambalea todo el edificio».

Asimismo, Page ha admitido que no ha salido del comité con garantías de que haya «acabado la corrupción», pero ha aseverado que lo que más le preocupa es que «algunos tienen más miedo a la crítica que a los chorizos», y ha argumentado que «tendrían que estar más atentos a lo que están diciendo los mensajes que tienen, y las grabaciones que han hecho precisamente esos chorizos».

Sobre la petición de una cuestión de confianza que él lanzó en el Comité Federal y que también comparte el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, Page ha señalado que «a lo mejor le hacen más caso porque tiene votos en el parlamento; yo no tengo ninguno».

A este respecto, Page ha resaltado que «si eres consciente de que no tienes la mayoría social (...) lo más correcto y lo más saludable para todos es testar la opinión», y que la sociedad «no piense que no se solicita la confianza del parlamento porque se tiene miedo a no tenerla».

Preguntado por las palabras de Óscar Puente, que le acusó de «hipócrita», Page ha rechazado entrar en más polémicas, porque a su juicio «la inmensa mayoría del partido no piensa lo mismo que Óscar Puente», aunque sí ha lamentado que «las ofensas, o los insultos, no debieran estar permitidos o al menos se deberían poder contestar». En todo caso, ha remarcado que «no concibo que la izquierda defienda organizaciones que sean fotocopia de sus líderes, y no defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo».