Albiol (PP) defiende los pactos con Junts y revela que habló con Puigdemont hace unos meses

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha defendido este lunes que el PP mantenga contactos y llegue a acuerdos con Junts, y ha revelado que «hace tres o cuatro meses» habló «de forma muy correcta» con el expresidente catalán Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo.

En una entrevista en TV3, Albiol, que ha ejercido las funciones de presidente del XXI Congreso Nacional del PP celebrado este fin de semana pasado, ha instado a Junts a que «escuche a sus votantes» y respalde una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convocar unas elecciones.

«Hay una rama de Junts a la que no le gusta lo que se vive ahora, esta inestabilidad, ser copartícipes de los espectáculos que se viven estos últimos meses. Esto me lo han dicho algunos dirigentes», ha asegurado Albiol, que, sin embargo, ha rechazado que dirigentes del PP se reúnan con Puigdemont en Waterloo para negociar.

«El PP no puede llegar a este extremo. Carles Puigdemont es una persona huida de la justicia (...) No es un tema de cordón sanitario, es una cuestión de forma y de dignidad institucional. Si quieres ser presidente del Gobierno no puedes ir a rendirle pleitesia con una foto que sería humillante», ha argumentado García Albiol.

Pese a ello, ha explicado que «hace tres o cuatro» meses «coincidió» con Puigdemont en el Parlamento Europeo y habló con él «de forma muy correcta» durante unos minutos.

«Tengo contacto con personas y dirigentes de Junts, creo que se puede hablar con Junts. Por qué no nos podemos poner de acuerdo con Junts para bajar los impuestos o con políticas sociales», ha argumentado Albiol, que ha admitido que sobre este aspecto mantiene discrepancias con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que es contrario a los pactos con la formación independentista.

Según el alcalde de Badalona, si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega a la presidencia del Gobierno «tiene que gobernar sin ataduras, sin socios de gobierno y escuchar a todo el mundo, dentro del marco legal».

«Dentro de la Constitución se pueden llegar a acuerdos favorables para todo el mundo», ha indicado, en alusión a Junts. En este sentido, ha advertido que, con Junts, el PSOE «llega a acuerdos verbales, pero luego muchos de ellos no se materializan».