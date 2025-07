Feijóo pide al PP «trabajar» para volver a cosechar diez millones de votos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo a los miembros del Comité Ejecutivo del Partido Popular ponerse a «trabajar» para volver a conseguir 10 millones de votos en las próximas elecciones, según han informado a Europa Press fuentes populares.

Lo ha hecho a puerta cerrada en la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PP que se ha celebrado en Ifema, en Madrid, antes de la jornada de clausura del XXI cónclave del PP que ha elegido a Feijóo presidente de la formación con el 99,24% de los votos.

El jefe de la oposición se ha puesto como objetivo lograr 10 millones de votos desde la «centralidad» y así lo expresó este sábado en su discurso ante los más de 3.200 compromisarios que asisten al congreso del PP. Según Feijóo, «las respuestas más efectivas y más justas llegan desde el centro reformista» que el PP ya acuñó en los años 90 con José María Aznar.

A su entender, «la centralidad política no es indefinición, sino ambición», y tampoco es «prescindir ni de ideología ni de principios». «Defiendo la centralidad porque no es renuncia, es compromiso con la mayoría, es sentido común y es una aspiración de la que no desisto: volver a ser un partido de 10 millones de votantes», dijo este sábado ante un auditorio entregado.

Un mensaje similar ha repetido este domingo a los suyos en la reunión a puerta cerrada ante el Comité Ejecutivo del PP. A su término, al preguntar al presidente de Aragón, Jorge Azcón, si Feijóo les había hecho una petición concreta en el Comité Ejecutivo, ha respondido: «Trabajar, trabajar, trabajar», ha respondido.

Los asistentes al Comité Ejecutivo han coincidido en la reunión en que el cónclave del PP ha sido «un éxito» frente a la situación que vive el PSOE, «acorralado por los escándalos», han señalado a Europa Press las fuentes consultadas. De hecho, este sábado «Comité funeral» fue una de las frases más repetidas para referirse a la reunión del Comité Federal que se celebró en la sede socialista de Ferraz, en la que aprobaron los nuevos nombramientos tras la salida del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, que el pasado lunes ingresó en prisión.