Sánchez se compromete a acabar con la corrupción en un Comité con Page como único crítico

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha comprometido este sábado a acabar con la corrupción, en un Comité Federal del PSOE en el que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha sido el único barón crítico con las medidas que ha tomado el líder socialista tras el caso de Santos Cerdán y ha llegado a pedirle que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones. En una reunión que ha durado cerca de ocho horas, el PSOE se ha conjurado en torno a su secretario general -con la excepción de Page y pocas voces más- al tiempo que Sánchez ha insuflado ánimos a sus compañeros para seguir «con la cabeza alta» y trabajar para eliminar la corrupción tanto dentro como fuera del partido.

Sánchez ha admitido sus «errores» al confiar en Cerdán y en el exministro José Luis Ábalos pero se ha presentado como el «capitán del barco» que no se «desentiende» en momentos difíciles, ha anunciado una batería de medidas anticorrupción internas y ha pedido la confianza de sus compañeros para acabar con estas conductas dentro y fuera de la formación. Al comienzo de la reunión, el Comité Federal ha refrendado a la nueva ejecutiva diseñada por Sánchez tras el escándalo del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en la que está la nueva 'número 3' del partido, Rebeca Torró, y de la que se ha caído, en el último momento, uno de sus tres adjuntos, Francisco Salazar, que ha renunciado a todos sus cargos en el PSOE y en el Gobierno tras la publicación de varias denuncias anónimas de acoso sexual contra él.

Page, la gran voz crítica

El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha recogido el guante a Sánchez, quien ha pedido a todos los asistentes al Comité debatir con «total libertad», y ha protagonizado unos de los pocos discursos críticos con la gestión del líder del PSOE en el caso Cerdán. Page ha asegurado que el PSOE se encuentra ante su crisis «más grave» en términos de corrupción y ha considerado que celebrar un Comité Federal no es suficiente para resolverla.

«Cuestión de confianza o si no, elecciones», ha pedido Page ante los asistentes del Comité, donde ha recibido réplicas por parte de varios ministros y otros cargos, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha cuestionado su «hipocresía» por criticar al partido y al mismo tiempo aplaudir a la nueva ejecutiva. Puente ha afeado a Page que dijera que algunos miembros de la dirección «a lo mejor» llegaban a este sábado sin «saber siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel» y le ha retado a contar al resto de compañeros casos de corrupción que afecten al partido y que él pueda conocer.

Ante las alusiones de sus compañeros a su discurso, que no ha sido directamente comentado por Sánchez, Page ha pedido un turno de réplica, una petición que no ha sido tomada en cuenta. Otra de las pocas dirigentes que se han manifestado en términos duros con Sánchez ha sido la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, quien, durante uno de los más de 50 turnos de palabra solicitados, ha considerado que el secretario general no debería ser el candidato socialista en las elecciones de 2027. Por su lado, el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido que llegados a este punto lo único que puede sostener al Gobierno sería la aprobación de unos nuevos presupuestos, según fuentes cercanas a esa federación.

Las mismas fuentes han asegurado además que el presidente ha lamentado el hecho de que hubiera «más ruido fuera que dentro» del Comité Federal, en alusión a las declaraciones públicas de sus dirigentes, así como que el partido les trate como a «menores de edad» en estos momentos.

Unidad con el secretario general y con el partido

En contraposición a las críticas, el ambiente generalizado del Comité, según varias fuentes del partido presentes en la reunión, ha sido de unidad en torno a su secretario general y al PSOE. Uno de los más asertivos ha sido el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, quien ha defendido la actuación de Sánchez, ante la supuesta implicación de Cerdán en el caso Koldo y ha asegurado que «quien ataca al líder del PSOE ataca a todo el partido». Fuentes del PSC ha informado de que en su intervención, Illa ha subrayado que en la gestión de los casos de corrupción, el partido estará «unido» y apoyando a su secretario general. Ha celebrado las medidas que Sánchez ha propuesto para acabar con la corrupción en el partido, una respuesta, a su juicio, «contundente y rotunda», y ha subrayado que esta «decepción» no va a «empañar» los siete años de Gobierno de coalición y que el PSOE seguirá avanzando «con determinación».

Al impacto causado en las filas socialistas por los audios revelados por la UCO en los que se escuchaba a Ábalos y suexasesor Koldo García hablar de mujeres se ha referido la ministra y líder del PSOE valenciano, Diana Morant, que ha defendido el feminismo como «arma para erradicar el machismo y la corrupción». Morant ha agradecido a Sánchez «querer seguir estando y siendo, a pesar de todo». «No estas solo, estamos todos, y especialmente todas, contigo. La gente en la calle nos pide que aguantemos y que nos volvamos a levantar con toda nuestra fuerza», ha añadido.