Hazte Oír se querellará contra el expresidente de la Audiencia Nacional por anticipar al Gobierno la absolución de Trapero

La Asociación Hazte Oír ha anunciado este viernes que se querellará contra el que fuera presidente de la Audiencia Nacional (AN) José Ramón Navarro por supuestamente anticipar al Gobierno la sentencia por la que el tribunal absolvió al que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, según ha revelado 'El Mundo'.

Hazte Oír considera que Navarro, que dejó la Presidencia del tribunal en marzo de este mismo año, habría cometido un delito de revelación de secretos al haber anunciado el sentido de un fallo antes de que éste fuese notificado.

En concreto, y según lo que ha revelado el citado medio, fue el exministro José Luis Ábalos el que reenvió a Sánchez dos mensajes «del presidente de la Audiencia» en los que le explicaba que Trapero sería absuelto y que la notificación del fallo era inminente.

Cabe recordar que fue en octubre de 2020 cuando la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la AN absolvió a Trapero, los jefes políticos de la policía autonómica y a la intendente Teresa Laplana al considerar que no ha quedado acreditado que se pusieran de acuerdo con los líderes del proceso independentista de Cataluña para que la policía autonómica no cumpliera los mandamientos judiciales con el fin de impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El tribunal que dictó la sentencia estaba formado por los magistrados Concepción Espejel, como presidenta --actualmente en el Tribunal Constitucional--, Francisco Viera y Ramón Sáez, que fue el ponente.

La asociación ha asegurado que solicitará diferentes diligencias entre las que están las tesficales del exministro José Luis Ábalos y del propio Pedro Sánchez.

No es la primera querella interpuesta contra Navarro. En 2023, el Tribunal Supremo rechazó admitir la querella interpuesta por Sergio Ríos, el exchófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, contra el entonces presidente de la Audiencia Nacional, por un delito continuado de revelación de actuaciones declaradas secretas en relación con un delito de revelación de secretos y por cohecho pasivo a raíz de las conversaciones que mantuvo por WhatsApp con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez durante la instrucción de la causa 'Kitchen'.