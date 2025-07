Torres defiende que el PSOE aparta a los corruptos, mientras que el PP los protege

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), defendió este jueves en relación al 'caso Cerdán' la actuación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y apuntó que, mientras su partido aparta a aquellos contra los que hay pruebas de corrupción, el Partido Popular (PP) se dedica a protegerles.

«Otras organizaciones políticas no solamente no apartan, sino que amparan, e incluso expulsan a quienes denuncian la corrupción», dijo desde el antiguo campo de concentración nazi de Ravensbrück, al norte de Berlín, donde inauguró una placa en memoria de las prisioneras republicanas allí internadas.

Torres reconoció que los casos de corrupción como el que implica al exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Santos Cerdán, imputado en el 'caso Koldo', son tremendamente dañinos «para la democracia, para todas las organizaciones políticas y para la sociedad», por lo que es preciso dar una respuesta «tajante».

El ministro aseguró sin embargo que en este contexto Sánchez ha actuado «de manera clara y rotunda», y rechazó los llamamientos a que se convoquen elecciones anticipadas, pues tampoco lo hizo el PP en 2018 cuando era presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Por el contrario, Rajoy fue apartado a través de una moción de censura, continuó, en la que una mayoría parlamentaria recurrió a un «mecanismo legítimo» ante un «fallo firme de la justicia» que condenaba al PP, una opción que está abierta ahora mismo también a los partidos políticos.

Torres destacó que lo que se está viendo ahora es un PP «absolutamente angustiado» porque no llega al poder y que da «pasos en falso» haciendo llamamientos a otros partidos, pues en todo caso lo que tendría que hacer es sumar los votos necesarios para una moción de censura.

Al mismo tiempo, el ministro advirtió de lo que supondría un regreso de los populares a la Moncloa.

«No queremos un Gobierno que no sea duro con respecto a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y cómo se atacaron (sic) a quienes defendían la democracia y la libertad. No debe haber un Gobierno que tenga reminiscencia de la dictadura de nuestro país, que no condene el franquismo, que no defienda para los jóvenes el que podamos vivir en convivencia», aseveró.

En alusión a las celebraciones del Orgullo LGTBI, Torres recordó que el matrimonio igualitario fue posible gracias a los socialistas, que se dedican a conseguir «más derechos».

«Otros ahora se suben a un carro, pero en su momento votaron en contra, lo llevaron al Tribunal Constitucional, no lo olvidemos», dijo del PP, al que también acusó de ceder ante VOX en la cuestión de los centros de menores no acompañados.

Torres instó a defender por el contrario a una «población vulnerable» y denunció el hecho de que «una derecha debilitada» acabe aceptando las tesis de la ultraderecha debido a su «obsesión» por llegar al poder. «Yo creo que el presidente del Gobierno ha dado las explicaciones pertinentes. Lo va a volver a hacer la semana que viene y tenemos un comité federal este sábado en el que también hablará y hablaremos los responsables y representantes del PSOE», concluyó el ministro.