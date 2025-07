Maíllo (IU) anima a Sánchez a actuar con justicia, prudencia, templanza y fortaleza para salir «de un contexto tan difícil como este»

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha animado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar en cuenta las cuatro virtudes clásicas: justicia, prudencia, templanza y fortaleza a la hora de actuar ante la «grave» crisis política y la situación «complicada» del Ejecutivo.

En rueda de prensa en Huelva, Maíllo ha señalado que en la comparecencia de Sánchez el próximo 9 de julio ante el Congreso de los Diputados, «tiene que actuar en justicia a la gravedad del asunto y tomar medidas que todo el mundo sienta que son proporcionales a ese este momento».

En segundo lugar, «la prudencia es una condición fundamental para dar pasos que supongan aciertos y, por tanto, den seguridad y certidumbre al electorado que quiere mantener un Gobierno digno de desarrollar las acciones políticas que quedan en el resto de la legislatura».

Además, considera que «falta templanza» y ha animado a tenerla porque «la templanza es consejera de buenas decisiones» y, por último, la fortaleza «se tiene cuando ante las dificultades uno es audaz en la toma de decisiones, salva los obstáculos con determinación y eso es lo que determina que el Gobierno salga fuerte de un contexto tan difícil como este».

«Hay quienes queremos traducir esta crisis grave en un fortalecimiento de un Gobierno que toma nota y que decide conjuntamente; estoy convencido que el 9 de julio Sánchez va a hablar en nombre de todo el Gobierno y, por tanto, todas las partes de él nos vamos a sentir representadas porque se incorporen las peticiones que desde diferentes ámbitos de responsabilidad estamos abordando», ha dicho.

Todas las organizaciones quieren salir adelante con una respuesta que la gente sienta que «legitima y relegitima y reconecta con el Gobierno», ha dicho Maíllo, que se ha mostrado convencido de que en estos días en esa suma de voluntades se va para llegar a «una buena propuesta de comparecencia que recupere la esperanza de quienes están en shock o decepcionados y necesitamos reconectar con ellos».

Cuestionado por la posición adoptada por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ante esta situación, ha señalado que él habla como IU, una organización que «tiene muy clara que esta sacudida nos interpela a toda la organización, nadie escapa al hecho de que si tú estás en un Gobierno y hay un socio que tiene un problema grave, tú te sientes interpelado a resolver este conflicto».

Ha considerado que desde la templanza se puede solventar y salir fuerte de esta crisis, por eso estos días: tranquilidad, prudencia, templanza y mucha fortaleza a la hora de plantear con firmeza las medidas a adoptar e IU, ha añadido, «quiere ayudar a empujar a que de esta crisis salga con un proyecto de lucha anticorrupción de matriz radical y con un proyecto de aceleración de reformas sociales que la clase trabajadora nos exige y nos pide, sobre todo, en materia de vivienda».

También ha calificado la entrada en prisión de Santos Cerdán de «extrema gravedad con respecto a que alguien que tuvo la responsabilidad tan importante dentro del Partido Socialista esté encarcelado», aunque «eso no quita que tengamos que seguir conociendo el proceso judicial» y ha asegurado que en caso de que se demostrara que hay financiación ilegal por parte del PSOE «estaríamos en otra pantalla y evidentemente no sería sostenible ningún tipo de Gobierno», si bien «yo confío en que no lo está».