Regeneración que incluya debatir el modelo de Estado: la condición de Bildu para el apoyo al PSOE

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este jueves que «ya no vale» apoyar al Gobierno con el argumento de que la alternativa es peor, sino que se ha entrado en una nueva fase y que para continuar la colaboración debe abordarse un «proyecto democrático» de regeneración que incluya el debate sobre el modelo de Estado.

Otegi ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián para analizar la situación de la legislatura tras el caso de presunta corrupción que ha llevado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a prisión.

El dirigente abertzale ha indicado que «ya no puede sostenerse este Gobierno tan solo con el argumento que los que vienen son peores», sino que «con lo que está ocurriendo esa fase está concluida».

A su juicio, la corrupción es «estructural» y es parte del «régimen del 78», por lo que no sorprende a EH Bildu.

Por este motivo, Arnaldo Otegi cree que lo que hay que hacer es «lo que no se hizo en el 78», que es «poner en marcha un proyecto democrático, popular y plurinacional», que combata «de manera estructural la corrupción».

Se trata de un proyecto que incluye modificar el modelo de Estado, para hacer frente al «bloque reaccionario», una iniciativa que EH Bildu compartirá en las próximas semanas y meses con los partidos que formaron parte del bloque de investidura.

«Hay un proyecto liderado por el bloque más reaccionario del Estado que nos quiere retrotraer al siglo XIX», ha explicado Otegi, contra el que debe oponerse, ha dicho, una propuesta de regeneración «que aborde los problemas que quedaron sin resolver en el 78».

«La izquierda cree que compartiendo con la derecha la idea de España le puede disputar la hegemonía política, pero es al contrario», ha reflexionado Otegi, quien ha apostado por que los partidos de izquierda planteen un modelo de Estado diferente, que para EH Bildu debe ser plurinacional.

A su juicio, al margen de que existan casos de corrupción que afectan al PSOE, que ha insistido en que aún no se han probado, también se ha puesto en marcha una «operación política de calado» contra el Gobierno.

Una operación, ha dicho, que no busca luchar contra la corrupción -«porque ellos están de corrupción hasta arriba», ha dicho-, sino «acabar con un Gobierno que ha abierto las puertas a la colaboración con las fuerzas independentistas, y ha puesto en marcha planteamientos más o menos progresistas y políticas de respeto a la plurinacionalidad del Estado».

Ha considerado «un honor» que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya excluido de su ronda de contactos a EH Bildu, al tiempo que ha afeado la actitud del PNV. «Si nos proponen una ronda y nos dicen que el PNV no puede ir, no iríamos, porque es una especie de ilegalización de facto», ha dicho Otegi, quien ha añadido que, de la misma manera, si existiera un partido ilegalizado, EH Bildu no concurriría a las elecciones.