El primer día de Santos Cerdán en prisión

Tras pasar su primera noche en la prisión madrileña de Soto del Real, un trabajador social y un educador se han entrevistado este martes con el exsecretario general del PSOE Santos Cerdán que, en las próximas horas, será trasladado del módulo de ingresos en el que de momento está encarcelado a otro módulo con reclusos de similar perfil.

Fuentes penitenciarias han indicado a EFE que, tal y como figura en el Reglamento Penitenciario, tras estas entrevistas la dirección del centro decidirá a qué módulo traslada a Cerdán, habida cuenta de que se trata de un preso preventivo y primario -entra por primera vez en una prisión- y de que el delito del que se le acusa no tiene connotaciones violentas.

De esta forma, las fuentes consultadas apuntan a EFE que, de los 14 módulos de la prisión de Soto, lo previsible es que el exdirigente socialista ingrese en un módulo considerado de respeto, donde se encuentran internos con un perfil bajo de conflictividad, que acatan unas normas de convivencia, que aceptan desarrollar determinadas actividades y que se comprometen con seguir una buena conducta.

Aunque las celdas son individuales, otras fuentes inciden en que «lo normal» es que durante unas primeras semanas este tipo de presos primarios estén acompañado de un recluso de confianza de la dirección. Poco antes de las cinco de tarde de este lunes el exsecretario de Organización de los socialistas accedió al Centro Penitenciario Madrid V en un furgón de la Guardia Civil tras declarar como investigado ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, y que considera que Santos Cerdán pudo incurrir en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En sus primeras horas en la cárcel, el exdirigente socialista ha seguido los pasos que marca la normativa: proceso de identificación y reseña como nuevo interno de la prisión, reconocimiento médico habitual, así como entrega de productos higiénicos y de cama. Santos Cerdán no ingresó en el centro penitenciario con la corbata que llevaba para declarar en el Supremo. Este complemento no está estrictamente prohibido pero «por precaución» los reclusos no lo llevan dentro de prisión, señalan a EFE otras fuentes.