El Gobierno admite lo «desgarrador» de ver a Santos Cerdán en prisión y ratifica que tirar la toalla no es la solución

El Gobierno ha admitido que fue «desgarrador» y «decepcionante» ver al que era hasta hace unas semanas 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, entrando en prisión, pese a ser conscientes de que era una «imagen posible». Además, ha defendido que «no hay ningún indicio» de que el PSOE esté implicado como «persona jurídica» en la financiación irregular del partido.

Así lo ha sostenido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha reiterado la determinación del Ejecutivo de «seguir trabajando para combatir la corrupción», y remitiéndose al Comité Federal que celebra el PSOE este sábado y en el que se prevé una reestructuración orgánica de la formación.

«Miren, ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Y aún siendo conscientes que esta imagen era posible a consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles, no deja de ser una imagen profundamente decepcionante y dolorosa», ha explicado la también ministra de Educación.

Alegría, además, ha descartado la posibilidad de que el PSOE se haya financiado irregularmente, afirmando que «no hay ningún indicio» de ello después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' señalara la posibilidad de que hubiera «más personas, físicas o jurídicas» que se hubiera lucrado de las presuntas adjudicaciones de la trama.

«Las cuentas del Partido Socialista dan reflejo fiel de las cuentas. El Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y, por tanto, están certificadas. Y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir un tercer chequeo. Por tanto, no, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección», ha señalado.

Asimismo, el Gobierno está convencido de que la solución a la crisis por el supuesto caso de corrupción del ex secretario de Organización socialista no pasa por tirar la toalla y que la ciudadanía lo entenderá así cuando pase el impacto del escándalo, por lo que no hay motivos para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dimita.

Fuentes gubernamentales han incidido este martes en que el caso de Cerdán ha puesto la legislatura más difícil pero subrayan que la respuesta no es abandonar la tarea de gobernar. Comprenden que haya un sector del arco parlamentario y de la ciudadanía que crea que debe haber elecciones anticipadas, pero el Ejecutivo no comparte ese análisis porque creen que el escándalo, en el que también está supuestamente implicado el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, no es motivo de dimisión de Sánchez.

Las mismas fuentes recuerdan que el Gobierno está trabajando para encontrar las medidas que eviten que casos como el de Cerdán vuelvan a suceder y que estas las dará a conocer el propio presidente el día 9 en su comparecencia monográfica sobre el caso Koldo en el Congreso. Reconocen además los «errores» que ha cometido el Ejecutivo y el PSOE confiando en Cerdán y por las que el Gobierno ha pedido perdón, pero consideran que, aunque estas disculpas puedan parecen «insuficientes», la opción no es entregar el Gobierno a una posible coalición entre el PP y Vox.

En ese sentido, inciden que en que este caso de supuesta corrupción no es comparable con los de otros partidos políticos, en concreto con los del PP, ya que el PSOE pidió perdón y expulsó al entonces 'número 3' del partido a las pocas horas de que se conocieran los indicios que le apuntaban. Acotan la implicación a Cerdán, Ábalos y Koldo García y aseguran que no es incompatible luchar contra estos comportamientos y que a su vez no se pueda garantizar la corrupción cero. Así, precisan que al Gobierno y al PSOE no les da igual la corrupción y tampoco participan de ella, sino que han fallado los mecanismos de control.