ERC y Podemos no apoyarán a Feijóo (PP) para echar a Sánchez

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cerrado la puerta a apoyar una posible moción de censura presentada por el PP porque si el caso Koldo «escala» debe ser la gente quien decida el futuro del país y no un partido que «ha tenido, tiene y tendrá» casos de corrupción. Rufián ha respondido así al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, después de que este le contactara vía mensaje para averiguar si su apoyo al PSOE se mantiene intacto después del ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del «demoledor» auto del juez Leopoldo Puente que lo ordenó.

El contacto entre Tellado y Rufián se produce dentro de la ronda de contactos que el portavoz del PP va a mantener este martes con todos los grupos parlamentarios -excepto Bildu- por indicación del líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de escuchar y preguntar si mantienen su respaldo al PSOE. Según han indicado a EFE fuentes de la formación republicana, el portavoz de ERC ha trasladado a Tellado que hay poco que hablar.

«Si esto escala, debe ser la gente quien decida el futuro del país, y no un partido que ha tenido, tiene y tendrá casos de corrupción, vía una supuesta moción de censura por una supuesta higiene democrática que no ejercen», ha contestado Rufián, quien ha puesto como ejemplos a «Ayuso, Aldama y Mazón», por no hablar de Vox «en toda esta ecuación».

Al respecto, Podemos considera que el PP es un partido «podrido» y por eso este martes ha rechazado hablar con él dentro de la ronda de contactos que el principal partido de la oposición prevé tener con todos los grupos del Congreso menos EH Bildu para saber si mantienen su apoyo al PSOE en esta legislatura.

«Podemos no tiene nada que hablar con el partido podrido, con el partido más corrupto de Europa», ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso la líder de Podemos, Ione Belarra, preguntada sobre los planes del PP. Belarra ha señalado que el PP no ha contactado con Podemos y ha declinado hablar con este partido, ya que subraya que el objetivo de la formación morada es construir una alternativa al «bipartidismo corrupto» para que la gente en las próximas elecciones «no tenga que elegir entre la corrupción del PP y la del PSOE».

En su opinión, la reacción del PSOE tras el ingreso en prisión de Cerdán ha sido decepcionante y cree que el partido que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha envejecido 20 años de golpe. Por otro lado, ha declinado de nuevo pedir un adelanto de las elecciones porque, según ha dicho, el único que puede adelantarlas es Sánchez y «ha dejado claro que va a tirar para adelante, con o sin apoyo parlamentario». Y sobre la posibilidad de pedir una cuestión de confianza o de impulsar una moción de censura, ha insistido en que la principal tarea que tiene Podemos ahora es construir una alternativa al bipartidismo.