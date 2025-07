Díaz avisa que la corrupción «no es un problema del Comité Federal del PSOE» sino de país

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido este martes de que la corrupción desvelada en el marco del caso Koldo «no es un problema del Comité Federal del PSOE» sino de país y, por ello, ha pedido a su socio de Gobierno un «giro copernicano» en su respuesta.

En un encuentro con medios en el marco de la IV Conferencia de la ONU para la Financiación al Desarrollo, Díaz ha subrayado que la situación es «muy grave» y que «ver entrar en la cárcel al número dos del PSOE», en referencia al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, «es una vergüenza». Sumar y PSOE se reunirán este miércoles en la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno «porque hay que actuar ya, estamos muy enfadados».

«Tolerancia cero con la corrupción», ha insistido Díaz que ha urgido «medidas de regeneración democrática para que no vuelva a pasar». «La corrupción cero sí es posible, yo no robo», ha subrayado la vicepresidenta que ha pedido «medidas exante y no expost» y ha avanzado que Sumar llevará una batería de propuestas a esa reunión con el socio de Gobierno.

«No valen paños calientes», ha criticado Díaz que cargado contra el bipartidismo y «sus dos problemas: PP y PSOE». «Hay que dar explicaciones de manera rápida, clara y saber qué ha pasado» porque «la corrupción erosiona la democracia», ha añadido. «Hoy tiene España un problema político» y cuando esto sucede «no hay que mirar para otro lado, hay que abordarlos», ha reclamado.