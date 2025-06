Vox avisa tras el envío de Cerdán a prisión: «Ha caído el número 2, ahora vamos a por el 1»

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha advertido este lunes, tras la decisión del juez Leopoldo Puente de enviar a prisión al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que «ha caído el número 2» y ahora van «a por el número 1». El magistrado del Tribunal Supremo ha acordado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para Santos Cerdán como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción por su presunto papel en una trama de reparto de mordidas por supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública.

«Cerdán va a la cárcel como tiene que ser; ha caído el 2, ahora caerá el 1 y todos los que lo rodean», ha recalcado Fúster minutos después de conocerse la decisión judicial. Ha recalcado que Vox no va a parar hasta que «todos los implicados en la corrupción socialista del 1 al 130.000 pasen por el banquillo de los acusados». «No habrá impunidad, no habrá indultos, no habrá amnistía, no pastillaremos con la corrupción política. Vox irá hasta el final», ha insistido Fúser, que ha precisado que aunque «nada es esperable cuando está por medio la Fiscalía controlada por Pedro Sánchez, también es verdad que quedan jueces y fiscales honrados».

Durante una rueda de prensa previa a conocerse el auto del juez Puente, el portavoz de Vox ha urgido al PP a presentar la moción de censura al considerar que no puede esperar a que «cante» Cerdán o a que haya más audio sobre «putas, contratos fraudulentos, reparto de pasta o malversación». En su opinión, tras confirmarse además el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, se impone la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones o una moción de censura.

Ha cuestionado especialmente que el PP pida «paciencia» mientras España «se desangra», y ha urgido a los populares a presentar la moción como «una denuncia solemne en sede parlamentaria, un acto de pedagogía política y un aldabonazo para una sociedad narcotizada».

El auto sobre Gallardo, un éxito de Vox

«Los principios deben prevalecer sobre la aritmética», ha subrayado el portavoz, quien también ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considere que la condición de diputado autonómico del socialista Miguel Ángel Gallardo y, por ende, su aforamiento, se produjo en «fraude de ley».

Con esta decisión, el tribunal extremeño devuelve la causa contra Gallardo y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al juzgado instructor. «Es un nuevo éxito de los servicios jurídicos de Vox», ha dicho y ha recordado que los diputados autonómicos de su partido fueron los únicos que se levantaron y salieron de la Asamblea de Extremadura cuando accedió Gallardo a ella.

Finalmente, Fúster ha celebrado el resultado de la Asamblea General Ordinaria del partido, en la que este domingo el 97,6 % de los afiliados ha respaldado las cuentas de la formación correspondientes al ejercicio de 2024.