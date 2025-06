Sánchez anuncia la apertura en Madrid de la Casa de Naciones Unidas donde trabajarán equipos de varias agencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de la Casa de Naciones Unidas, en Madrid, una nueva sede que acogerá a equipos de varias agencias de la ONU para que puedan realizar su trabajo con «seguridad apoyo y reconocimiento», según ha indicado.

En una rueda de prensa en la primera jornada de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, Sánchez ha asegurado que España va a defender e impulsar el multilateralismo, ante el «debilitamiento evidente» que está sufriendo.

«España va a dedicarse a todo lo contrario, a defenderlo e impulsarlo porque el mundo necesitas unas Naciones Unidas fuertes, capaces de abordar los grandes desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad», ha indicado en una comparecencia conjunta junto al secretario general, Antonio Guterres.

Sánchez se ha dirigido a quienes, a su juicio, consideran que citas como esta no aportan resultados concretos y no afectan al día a día de los ciudadanos. «Las conferencias como esta importan», ha asegurado porque sin financiación no hay políticas de desarrollo y sin ellas «no habrá un mundo más igualitario» sino que habrá más miseria, desigualdad, conflictos y migraciones.