Gritos de «corrupto» reciben a Santos Cerdán en su llegada al Supremo

El ex secretario general del PSOE Santos Cerdán ha llegado este lunes al Tribunal Supremo (TS) entre gritos de "corrupto" y "sinvergüenza", para declarar como imputado por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública que se investiga en el marco del denominado 'caso Koldo'. Cerdán ha llegado poco antes de las 10.00, la hora a la que estaba citado, en medio de una gran expectación mediática.

Acompañado de su abogado, Benet Salellas, ha optado por no hacer declaraciones a la prensa. El magistrado Leopoldo Puente le llamó a sede judicial tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa como epicentro de dichas corruptelas, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García.

Fuentes de la defensa indican que Cerdán está dispuesto a declarar por los delitos de organización criminal y cohecho que se le imputan, si bien ya ha manifestado públicamente que no se reconoce en los audios en los que se basa dicho informe, por lo que todo apunta a que podría hacer el mismo alegato ante el alto tribunal. El instructor ya avanzó que tras tomarle declaración valorará la adopción de medidas cautelares en su contra. A Ábalos, Koldo y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, decidió prohibirles la salida del país, retirarles el pasaporte y que comparezcan periódicamente en sede judicial.