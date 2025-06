Sánchez rebate críticas de Israel e insta a que cese el «infierno a cielo abierto» de Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rebatió este jueves las críticas de Israel por sus declaraciones sobre la situación en Gaza e instó a los líderes de los Veintisiete a mantener la presión sobre ese país para decirle «basta ya» y que cese «el infierno a cielo abierto» en la Franja y Cisjordania.

Sánchez se refirió a la situación en Gaza en la rueda de prensa que ofreció al término del Consejo Europeo de Bruselas que tomó nota del informe comunitario que apunta a que Israel podría estar vulnerando sus obligaciones con los derechos humanos, e instaron a continuar los debates sobre ello en julio.

El jefe del Ejecutivo había avanzado a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que iba a pedir al resto de líderes la suspensión inmediata del acuerdo de asociación de la UE con Israel después del informe del relator de derechos humanos «sobre la situación catastrófica de genocidio» que se está viviendo en Gaza.

«Lo que no tiene ningún sentido es que llevemos 18 paquetes de sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania y Europa, en un doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo dos del respeto a los derechos humanos», recalcó en esas declaraciones de la mañana. Unas declaraciones que motivaron un comunicado de la embajada israelí en España calificando de «moralmente indefendible» la petición de Sánchez a la UE, asegurando que le coloca «en el lado equivocado de la historia», y reprochándole que no haya condenado los ataques de Irán a Israel.

Tras ese comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó al encargado de negocios de la embajada de Israel en Madrid, Dan Poraz, por considerar «inaceptable» el texto de su legación diplomática. Sin referirse explícitamente al comunicado israelí, el presidente del Gobierno dijo que, en contra de lo que dice el Gobierno de Netanyahu, no es cierto que no haya condenado los atentados de Hamás o exigido la liberación de los rehenes.

«Lo hemos hecho desde el primer día, pero con la misma determinación que le hemos exigido a Hamás esta liberación y la condena a esos atentados terroristas, tenemos que decirle al Gobierno del primer ministro Netanyahu basta ya», apostilló. Recordó que el reciente informe del representante especial de derechos humanos de la UE constata que Israel estaría violando el artículo 2 del acuerdo entre la UE e Israel relativo al respeto de los derechos humanos.

Ante ello, insistió en que los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios no pueden quedarse pasivos, y por eso destacó que se haya decidido que los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete puedan acordar en julio medidas concretas

A su juicio, la suspensión del acuerdo con Israel es una medida proporcional a la catástrofe humanitaria que se vive en Palestina, y los líderes tienen palancas de presión al Gobierno israelí, así como «la obligación y el deber moral» de salvar vidas. Además, volvió a insistir en que la solución de los dos Estados es la única vía posible para resolver el conflicto.