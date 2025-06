Podemos ve «muy difícil de creer» que Sánchez no supiera «nada» del caso Cerdán e IU le afea su incoherencia: «La legislatura está muerta» pero no piden elecciones

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cree que es «muy difícil de creer» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no supiera «nada» del 'caso Cerdán', y ha afirmado que «lo tiene que aclarar», aunque tampoco espera «nada» de su comparecencia en Congreso el próximo 9 de julio, y ha defendido que «aquí hay responsabilidades por acción u omisión».

En una entrevista a 'Radio Euskadi', recogida por Europa Press, Belarra ha asegurado que la supuesta trama de corrupción «del señor Ábalos, del señor Koldo y del señor Cerdán no es un caso de manzanas podridas», sino que «es el caso PSOE, porque afecta al corazón del partido», y ha recordado «la historia» de los socialistas en Navarra vinculada «a la corrupción». Por ello, considera «deseable» que Podemos salga del Gobierno navarro, en alusión a la vicepresidenta tercera, Begoña Alfaro, para «tener las manos libres» y poder «llegar al fondo del asunto».

En todo caso, ha dicho que son decisiones que corresponden a los inscritos la formación morada en la Comunidad Foral. Sobre las explicaciones que tiene que dar sobre 'el caso Cerdán' Pedro Sánchez el próximo 9 de julio en el Congreso, Ione Belarra ha afirmado que no espera «nada» de esa comparecencia porque «el PSOE ha demostrado que no puede dar respuesta a ninguno de las grandes de los grandes problemas que tiene este país, ni limpiar las cloacas del Estado, ni acabar con la corrupción».

Por ello, cree que, si no puede dar respuesta «por la izquierda a ninguno de los grandes problemas», es que «no es parte de la solución, sino parte del problema también». La dirigente de Podemos ha dicho que el presidente del Gobierno «tiene que dar muchísimas explicaciones pero, si no las ha dado ya», duda que las vaya a dar el 9 de julio.

«No ha explicado por qué cesó de manera fulminante en julio del año 2021 a Ábalos sin explicación, por qué puso de número uno en la Secretaría de Organización al número dos de Ábalos, sin asegurarse de que él tampoco formaba parte de la trama corrupta», ha señalado. En su opinión, todo eso «lo tiene que aclarar» Pedro Sánchez, porque «es muy difícil de creer que no sabía nada».

Además, ha apuntado que, si los socialistas no hubieran tenido responsabilidades de Gobierno en muchas comunidades autónomas, «no se podría haber hecho lo que lo que hicieron, porque todo depende de contratos públicos, de contratos que se adjudican desde gobiernos», y el que daba órdenes entonces a sus responsables autonómicos, según ha apuntado, era Santos Cerdán como secretario de Organización socialista. «Hay muchas preguntas y, por desgracia, me temo que las respuestas no van a estar a altura de lo que de lo que necesita este país», ha manifestado.

Por su parte sus exsocios de Izquierda Unida (IU) han reprochado en boca del coordinador federal, Antonio Maíllo, la actitud de quienes dar por terminada la legislatura pero no plantean un adelanto electoral, en alusión a Podemos, que ha manifestado en multitud de ocasiones desde que se desveló el 'caso Santos Cerdán' que «la legislatura está muerta» pero se ha abstenido de pedir comicios o de decir si apoyaría una moción de censura para convocarlos.

«A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, por ejemplo, que la legislatura se ha acabado. Bueno, pues si la legislatura se ha acabado, lo que te queda por decir es que pidas elecciones. Lo que no puede ser es decir que la legislatura ha acabado y ya está», ha sostenido el dirigente de IU en una entrevista en 'Carne Cruda', que ha recogido Europa Press. Maíllo ha señalado que «la vida es mucho más dialéctica que un argumentario de partido», y que «la vida sigue después».

Por tanto, en su opinión, es necesario ser consecuente con lo que se expresa y «tomar medidas que te permitan gestionar qué va a pasar». En ese contexto, también se ha referido a «otra gente» que acusa al PSOE de ser un partido corrupto sin tomar ninguna represalia, asegurando que si para IU los socialistas fueran corruptos «al día siguiente» se irían del Gobierno porque «no podemos estar con un partido corrupto». «Pero si tú estás en el gobierno con un partido, no puedes considerar que sea corrupto. Y hasta ahora no se ha demostrado que sea la estructura ni la institucionalidad del PSOE la que esté afectada por los casos de corrupción», ha zanjado.