Chivite: «Soy una presidenta honesta y sobre mí no pesa ninguna ilegalidad, ni la va a pesar»

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha reivindicado este jueves en el pleno del Parlamento foral como una presidenta «honesta» y ha afirmado que sobre ella no va a pesar ninguna ilegalidad, por lo que el Gobierno de Navarra va a seguir «trabajando».

«Soy una presidenta honesta y sobre mí no pesa ninguna ilegalidad, ni la pesa, ni la va a pesar, porque no la he cometido», ha destacado Chivite, en respuesta a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento. La jefa del Ejecutivo ha incidido que el Gobierno de Navarra, ha encargado «tres auditorias que se suman a los controles internos del Gobierno de Navarra» para analizar «en profundidad» los contratos con las empresas señaladas en el informe de la UCO de la Guardia Civil.

Además, ha recordado que el Gobierno foral presentó un escrito para personarse como acusación en el Tribunal Supremo, algo que sin embargo no ha sido aceptado al no apreciarse indicios de perjuicio a la Hacienda pública. Tras ello, María Chivite ha afirmado que su Gobierno «va a seguir trabajando porque asumimos un compromiso con la ciudadanía y lo vamos a cumplir».

La jefa del Ejecutivo ha preguntado «qué casos de corrupción apuntan los informes policiales en Navarra, relativos al Gobierno de Navarra». «Ninguno. No habla de ilegalidades cometidas en la Administración foral», ha destacado. Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha pedido a Chivite que dimita y convoque elecciones, considerando que el escenario actual tras el informe de la UCO es de «terror».

«No paran de salir noticias comprometedoras. Navarra está en el ojo del huracán, está en el epicentro de la corrupción del Partido Socialista. No arrastre el buen nombre de la Comunidad por la posible gestión irregular y los escándalos que le rodean, señora Chivite. Su entorno está hundido, pero usted no debe mirar para otro lado. Váyase, señora Chivite», le ha pedido Javier García.