El IBEX abre a la deriva ante las dudas sobre la dirección de la Fed

Tras varias jornadas de idas y venidas por las noticias sobre el conflicto entre Israel e Irán, el IBEX 35 abría el jueves con pocas variaciones, en un clima de inquietud debido a las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, al jefe del banco central del país.

Según dijo el miércoles el diario financiero Wall Street Journal, Trump ha barajado la idea de seleccionar y anunciar en septiembre u octubre al sustituto del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, situando en el cargo a alguien más abierto a bajar los tipos de interés. Más allá del rumbo que tomaría el coste de los préstamos de materializarse el reemplazo —e incluso antes, por la presión que supondría para Powell—, la noticia preocupa a los mercados financieros al socavar la independencia de la Fed y debilitar el valor de los activos estadounidenses.

El fondo del mercado, en cualquier caso, era más positivo que al principio de la semana ante la tregua entre Israel e Irán, que abarata el petróleo y los riesgos para la economía mundial. Con todo, también sigue latente la preocupación por la guerra comercial, al acercarse el fin del plazo (9 de julio) que dio Trump al resto de países para que realicen sus propuestas con el fin de evitar aranceles elevados. A más corto plazo, los inversores esperan este viernes un informe sobre la inflación de Estados Unidos —el deflactor de consumo, un índice de precios muy importante para la Fed—.

«(Una subida del deflactor) será indicio del repunte de la inflación que tendrá lugar en el segundo semestre, introduciendo presión sobre las decisiones de la Fed», dijeron analistas de Bankinter. En comentarios realizados en su canal de Telegram, estos analistas advierten de la caída estacional de la actividad económica entre finales de julio y mediados de agosto.

«Con tantas incertidumbres abiertas, es probable que el verano vuelva a ser complicado, como en 2024 y 2023, pero eso podría proporcionarnos oportunidades inesperadas a precios más razonables», añaden. A las 07:02 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 48,50 puntos, un 0,35%, hasta 13.860,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,31%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,20%, BBVA se anotaba un 0,79%, Caixabank avanzaba un 0,30%, Sabadell ganaba un 0,61%, Bankinter se revalorizaba un 0,32% y Unicaja Banco subía un 0,47%. Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,02%, Inditex NOT AVAILABLE, Iberdrola se revalorizaba un 0,64%, Cellnex ganaba un 1,10% y la petrolera Repsol subía un 0,08%.