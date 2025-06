Yolanda Díaz responde a Trump que España «no admite amenazas» ni aumentará el gasto social para contentarle

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha proclamado que España «es soberana» y no «admite amenazas de nadie» después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya advertido a España con una «guerra comercial» por no comprometerse con el 5% del gasto militar en la cumbre de la OTAN. «No vamos a aumentar el gasto en defensa para contentar a Donald Trump. Nuestra prioridad es el gasto social y nos debemos al pueblo español», ha escrito en la red social 'Bluesky'.

A esta advertencia del mandatario norteamericano también ha respondido el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez quien ha lanzado que «no son su patio de atrás» y que la «política de defensa se decide aquí, no por un yanqui autócrata».

"LE DIJIMOS NO A TRUMP Y HOY SE OFICIALIZA"

Por otro lado, Sumar ha proclamado tras la cumbre de la OTAN que ya es oficial que España no aumentará el gasto militar y ha presumido que dijeron que «no a las exigencias» del presiente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevarlo al 5% del PIB. «Dijimos que no a las exigencias de Trump y hoy se oficializa que nuestro país no aumentará el gasto militar. Vamos a por otro modelo de seguridad. A coordinar recursos y capacidades europeas para enfrentar lo que nos amenaza: la desigualdad, la pobreza y la emergencia climática», ha escrito en las redes sociales.

Todo ello después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya calificado de «éxito» el acuerdo alcanzado por los aliados de la OTAN y reitera que España solo gastará el 2,1% del PIB en defensa y además ha lanzado un dardo al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al señalar que hubiera transigido con el «absoluto error» de comprometer el 5%.

Fuentes de Sumar ya indicaban que la posición de Sánchez estaba pactada con ellos y que el socio minoritario del Ejecutivo no iban a aceptar subidas, dado que la hipótesis de llegar al 5% era inasumibles para ellos.