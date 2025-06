El hijastro de la alcaldesa de Marbella niega tráfico de drogas y blanqueo de dinero

El ciudadano sueco Joakim Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella (Málaga), la exdiputada y exsenadora del PP Ángeles Muñoz, ha negado este miércoles en el juicio que haya participado en actividades de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y se ha declarado inocente.

La Audiencia Nacional juzga a 24 acusados -once suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio- por su supuesta relación con una organización dedicada al transporte de sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana entre España y Suecia, abasteciéndose de droga en Marruecos. Once de los acusados han confesado los hechos tras un acuerdo con la fiscal para ser condenados a penas menores, entre los que no se encuentra Joakim Peter Broberg.

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros para Joakim Peter Broberg, hijo del empresario sueco ya fallecido Lars Gunnar Broberg, que fue marido de Ángeles Muñoz y que también fue investigado por ayudar supuestamente a su hijo a blanquear beneficios de actividades ilícitas. Joakim Peter Broberg, que ha manifestado haberse dedicado principalmente a los negocios inmobiliarios, se ha declarado «inocente» de todas las acusaciones de la fiscal, que mantiene que realizó durante 2019 varias entregas de marihuana desde España a Francia y que en 2020 mantuvo contactos con proveedores para abastecerse de droga en Marruecos y hacerla llegar a territorio español en barco.

Según la Fiscalía constituyó un grupo con otros dos acusados que mantenía contactos con miembros de otras redes también procesados a efectos de suministrar sustancias. Broberg ha recordado que fue detenido el 23 de abril de 2021 en Brasil, a donde viajó con sus dos hijos ya que tenía un apartamento en ese país y ha asegurado que desconocía que le estaban investigando. Sobre un viaje a Tánger (Marruecos) que realizó en 2019 con otro acusado, el español Roberto B.C., y una tercera persona ha asegurado que se debió a un intento de negocio relacionado con el aceite, no con droga, que finalmente no se efectuó por lo que aprovecharon para «ir un poco de fiesta».

Igualmente ha negado que ordenara a Roberto B.C. que entregara el 19 de agosto de 2019 en una gasolinera de Marbella una cantidad de droga a una persona que posteriormente fue detenida en Francia con 97 kilos de marihuana. Broberg ha dicho que a Roberto B.C. le conoce porque se lo presentó un amigo común y que «como es un manitas» realizó varias reformas y arreglos en su casa.

Y ha añadido que dicha gasolinera era un punto de encuentro habitual con él para llevar a cabo el arreglo de algún vehículo o para efectuar descargas de camiones con muebles que él recibía para casas de clientes suyos. La fiscal precisa en su escrito de acusación que la investigación no ha podido determinar la cuantía exacta de las operaciones realizadas, la sustancia entregada o el valor de la misma. Joakim Peter Broberg ha negado también haber participado en las operaciones de blanqueo de capitales que se le atribuyen. Una inspectora de la Policía Nacional declaró en sesiones anteriores del juicio que Broberg y sus colaboradores blanquearon más de siete millones de euros supuestamente procedentes del narcotráfico.