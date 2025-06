La Armada trabaja ya en un portaviones capaz de operar 30 aviones de última generación

La Armada tiene en proyecto ya la adquisición de un nuevo portaviones, el primero convencional, que podría operar hasta 30 aviones de combate de última generación y cuyo modelo estaría inspirado en el Charles de Gaulle francés, el buque insignia de la marina francesa.

La empresa pública Navantia ya estudia la viabilidad de este nuevo buque por encargo de la Armada, que se sumaría a otro portaeronaves anfibio similar al actual Juan Carlos I, que la Armada tiene también previsto adquirir en el futuro, han informado fuentes militares. Estas nuevas adquisiciones se inscriben en el proceso de modernización de la flota que está impulsando la Armada y que pretende completar a mediados de la década de 2030.

Aunque inspirado en el portaviones francés, el nuevo buque español en el que ya trabajan la Armada y Navantia no será de propulsión nuclear como el Charles de Gaulle sino convencional, aunque sus capacidades serán similares. Con una eslora de aproximadamente 261 metros, una manga de unos 64 metros y una altura de 75 metros, el buque de la marina francesa puede desplazar más de 42.500 toneladas a plena carga.

Cuenta con un avanzado arsenal y sistemas de defensa. La idea de la Armada española es que el nuevo portaviones disponga de una cubierta de vuelo capaz de albergar hasta 30 aviones de última generación y no solo los Harrier con los que opera actualmente el Juan Carlos I para no cerrar las puertas a nuevas adquisiciones. El Juan Carlos I es un buque anfibio portaeronaves, no un portaviones convencional, aunque puede operar helicópteros y aviones de ala fija. Es el mayor barco de guerra construido hasta ahora en España.