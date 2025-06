Montero proclama que un consumidor de prostitución no cabe en el PSOE y reta a Vox a decir lo mismo

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha proclamado este miércoles en el Pleno del Congreso que en su partido no tienen cabida los consumidores de prostitución y ha retado a Vox a decir lo mismo.

Así ha respondido Montero al portavoz adjunto de Vox, José Maria Figaredo, quien considera que el PSOE, por mucho que ahora anuncie una nueva iniciativa para prohibir la prostitución, no puede hablar de feminismo cuando ha mantenido durante años en el partido, como 'número tres' y como diputado, al exministro José Luis Ábalos, a quien se achaca haber contratado servicios de prostitución. La misma acusación se ha reproducido después desde el PP, cuya secretaria general, Cuca Gamarra, considera que Montero ha «convivido, defendido y tapado» a socialistas que tratan a mujeres como «ganado», algunos incluso sentados en el Consejo de Ministros, nombrados por Pedro Sánchez.

«Esto no se resuelve con que ustedes digan que les dan asco estas palabras, no se trata de palabras sino de conductas --ha enfatizado--. Esto significa que personas nombradas por Sánchez han estado comprando a mujeres y dando alas a la prostitución en nuestro país». Frente a ello, Montero ha admitido que esas «conductas reprobables» les dan «vergüenza» y ha insistido en que el consumo de prostitución y el PSOE son incompatibles: «No tiene cabida en el proyecto socialista un compañero que sea consumidor de prostitución. ¿Se atreve a decir esto usted aquí en esta tribuna? ¿Tiene o no tiene cabida en Vox una persona que haga uso de la prostitución? -ha emplazado a Figaredo-. Ahora usted mira para abajo porque su discurso es hipócrita y cínico».

Y al PP le ha replicado que no puede presumir de defensa de la mujer cuando mantienen al alcalde de Estepona (Málaga) pese a haber sido acusado de agresión sexual. «Y no le han abierto siquiera un expediente de expulsión», ha remachado. En su debate con Montero, el secretario general del grupo parlamentario de Vox ha hablado también de los casos de corrupción que rodean al PSOE, acusando de «hipocresía» a los socialistas porque ahora se ha visto que están «pringados hasta las cejas», después de haberse pasado semanas hablando de «bulos» y de «mentiras de la ultraderecha». «Pues era una verdad como un templo», ha enfatizado.

La 'número dos' del PSOE ha replicado que «la corrupción hay que combatirla, venga de donde venga» y que «no se puede ser sectario también» a la hora de juzgarla, y ha reiterado que su partido no va a «aceptar ninguna lección» en torno a la lucha contra la corrupción. Minutos después, Montero ha tenido otra interpelación con Gamarra y las 'número dos' de PSOE y PP se han cruzado las mismas acusaciones de practicar la corrupción y de tratar de encubrirla. Para Gamarra, Sánchez y Montero deben asumir sus responsabilidades por los casos de corrupción, dimitir y convocar alecciones, y ha subrayado que las explicaciones que no den en el Parlamento las tendrán que acabar dando ante la Justicia.

«Ustedes no son ni han sido un gobierno limpio», ha proclamado. A su juicio, el PSOE no puede hablar de «contundencia» contra la corrupción cuando reeligió a Santos Cerdán como 'número tres' del partido, volvió a situar a Ábalos en sus listas de 2023 y ahora mantiene a un fiscal general imputado: «Eso no es contundencia, eso es conveniencia», ha dicho, apostillando que «el sanchismo es tolerancia cero con el Estado de derecho». Y Montero ha replicado con los casos de corrupción que afectaron al PP para concluir que los 'populares' «practican una corrupción sistémica cuando gobiernan las instituciones»: «No se trata solo de que algunos de ustedes estén implicados en casos de corrupción, es que se valen de las instituciones para tapar esos casos de corrupción».