Pedro Sánchez responde a Aznar que «solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al expresidente José María Aznar que «solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan», en referencia a una entrevista concedida por el exlíder popular al diario 'El Mundo' en la que ha mencionado la capacidad de Sánchez para «alterar unas elecciones generales». «Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?. No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen», ha expresado Aznar en un momento de la entrevista.

En respuesta, a través de su cuenta de X, Sánchez ha expresado que desde el PP están «siempre igual». «Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan», ha apuntado, para añadir que su estrategia es la de «deslegitimar los resultados electorales y, por ende, al Gobierno de España». Además de Sánchez, otros ministros de su Gobierno y el PSOE han lamentado las palabras de Aznar. Desde la propia cuenta de X de los socialistas han reiterado el mensaje de que el PP solo respeta el resultado electoral si gana. «Solo son demócratas si ellos gobiernan», recoge la publicación. Noticias relacionadas Koldo llega al Supremo entre gritos de «corrupto» tras su último intento fallido de aplazar la comparecencia Más noticias relacionadas En tanto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado la entrevista de «delirante» y de estar «llena de odio» contra Sánchez al poner en duda la limpieza de la democracia española. «Lamentable», ha expresado. Mientras, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado que Aznar use «el embuste» por manual y ha tildado de «mala broma» que señale a otros, cuando fue él quien acabó «creyéndose sus propias mentiras», haciendo alusión a asuntos como la guerra de Irak o el 11-M. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que también se ha referido a las polémicas que se dieron durante el Gobierno de Aznar, ha llamado al expresidente «psicópata».

De su lado, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha lamentado que Aznar, «el presidente más mentiroso de la Historia de España, el más soberbio y el que ostenta el récord de más miembros de su Gobierno imputados o en prisión» siga utilizando armas de destrucción masiva contra la democracia. «Fue una desgracia como presidente, y lo es como expresidente», ha comentado la también portavoz del Gobierno. En la misma línea, se ha expresado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha señalado que Aznar «si ya como presidente fue malo para España, como expresidente es casi peor».