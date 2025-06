El edil de Zaragoza que aparece en el informe de la UCO renuncia como portavoz municipal

El concejal socialista Alfonso Gómez Gámez ha anunciado este viernes su renuncia «voluntaria y con carácter cautelar» al cargo de portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, tras aparecer en una transcripción del informe de la UCO en el marco del caso Koldo, aunque se mantiene en el cargo de edil.

Gómez Gámez ha comunicado su decisión mediante un escrito remitido a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en el que expone que su renuncia responde a «convicciones políticas y morales» forjadas durante más de dos décadas como servidor público.

«En aras de no perjudicar la imagen de mi propio partido ni el trabajo del resto de mis compañeros», ha explicado, decide apartarse temporalmente del cargo mientras se resuelve el expediente abierto por el PSOE federal. El edil socialista ha denunciado «la feroz campaña desatada por algunos partidos políticos desde que Pedro Sánchez llegó al poder» que, a su juicio, «está alcanzando unos límites inaceptables y desproporcionados».

Ha subrayado que las acusaciones contra él «se basan únicamente en una transcripción» en la que solo aparece su nombre y «no se sustentan en ningún hecho probado como ilícito o punible». Gómez ha asegurado que no quiere ser «utilizado como herramienta contra el Gobierno progresista de España» y ha acusado al equipo de gobierno municipal que dirige Natalia Chueca de seguir la estrategia del Partido Popular para «desprestigiar y atacar al PSOE» como —afirma— ya ocurre en otras instituciones gobernadas por el PP.

En el informe de la UCO figura una conversación entre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Koldo García, asesor del exministro Ábalos, en la que Cerdán le dice a Koldo: «¿Tú no tienes nada en Aragón? En Aragón te han dado dinero», y añade: «En Aragón han pagado dinero, y yo me entero de cuánto y cuando me entere te diré, un tal Alfonso», a lo que Koldo responde «sólo me pidió un favor Alfonso, que tiene tres obras con Adif». Alfonso Gómez Gámez está suspendido temporalmente de militancia del PSOE de Aragón hasta que se resuelva el expediente informativo, pero hasta hoy se mantenía como portavoz adjunto.