El presidente del Gobierno se reúne por sorpresa con Salvador Illa en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Moncloa, una reunión que se celebra por sorpresa en un momento especialmente delicado para el Gobierno y el PSOE por la presunta implicación de sus dos últimos secretarios de Organización en el caso Koldo.

Fuentes conocedoras del encuentro han confirmado a EFE la cita, en una jornada en la que el presidente Sánchez no tiene ningún acto oficial programado, y después de que Illa haya cancelado su participación en la clausura del Congreso de Economía y Empresa de Cataluña.

La asistencia de Salvador Illa a este acto organizado por el Colegio de Economistas en Barcelona estaba confirmada hasta este jueves por la tarde, cuando desapareció de la agenda del presidente catalán.

El mutismo es total este viernes sobre el contenido de la entrevista en Moncloa, tanto por parte del Gobierno como de la Generalitat.

Eso sí, el ambiente que la rodea es de máxima incertidumbre y tensión política por el impacto del caso Koldo, que ha estallado tras la difusión del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la supuesta trama corrupta y que precipitó la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

De hecho, coincide con la irrupción de agentes de la UCO en la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz para clonar el correo electrónico corporativo de Cerdán, así como en el Ministerio de Transportes, la sede de ADIF y la Dirección General de Carreteras para recabar información requerida por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Desde que Cerdán dimitió la semana pasada de todos sus cargos, incluida la renuncia a su escaño, Illa ha cerrado filas con Sánchez y ha ensalzado su obra de gobierno, pese al "comportamiento innoble" de los cargos socialistas salpicados por casos de corrupción.

Este miércoles, en la sesión de control al presidente catalán en el pleno del Parlament, rebatió a quienes insinúan su posible implicación en el caso Koldo: "Estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida".

"No tengo nada que esconder, no tengo nada de lo que esconderme. He actuado siempre con corrección y limpieza", subrayó Illa en respuesta al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, que hizo alusión a la aparición del nombre del president en el informe de la UCO.